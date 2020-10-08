  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Франция - Украина 7:1. Как фанера над Парижем
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция - Украина 7:1. Как фанера над Парижем

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Ожидаемый, но болезненный провал

Франция - Украина 7:1. Как фанера над Парижем
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Оставшись без Александра Зинченко и всех игроков "Шахтера", сборная Украины откровенно плохо сыграла на "Стад де Франс".

Андрей Шевченко решил не менять модель игры сборной - сине-желтые и вторым составом пытались действовать через короткий пас, избегая выносов и прочих атрибутов игры на отбой. Увы, прелести плана испортил прессинг французов и множественные ошибки в передачах. Вдобавок со старта принялась чудить пара "динамовских" центрбеков Забарный - Миколенко. Сперва они проиграли верх Жиру во вратарской, а потом позволили Камавинге нанести удар по воротам. 17-летний вундеркинд из "Ренна" так забил дебютный мяч за сборную.

Это были только цветочки. К середине тайма дубль оформил Оливье Жиру: сперва шикарно пробил издали, а потом головой добил мяч в сетку после простейшей ошибки Бущана. К слову сказать, сегодня Георгий отыграл ничуть не лучше своих коллег-защитников и выручил только в тех эпизодах, где мяч летел строго в него.

Четвертый мяч французы отгрузили после автогола Миколенко - Виталий пытался опередить Жиру и срезал мяч в свои. Получилась эдакая квинтэссенция игры наших в защите в первом тайме.

Самое интересное, что на противоположной половине поля команда Шевченко была далеко не безнадежной. Руслан Малиновский пару раз здорово прикладывался издали, а под конец тайма загубил шикарный шанс после прострела Михайличенко.

Когда в перерыве на поле вышел Виктор Цыганков, стало еще веселее - Украина вдруг начала вести игру. Лидер "Динамо" отыграл один мяч фирменным ударом с левой после смещения. А вот его партнеры свои шансы загубили: Зубков попал в штангу, а Ярмоленко в отрыве бежал слишком медленно, чтобы рассчитывать на гол. Увы, отсутствие практики в клубе сильно сказалось на кондициях Андрея.

Дешам увидел это все и к 60-й минуте выпустил на поле основу, и так отрезок доминирования наших быстренько закончился. Нельзя сказать, что Мбаппе прямо разрывал, но даже без особых усилий он помог отличиться Толиссо и забил сам, легко за пару секунд разобравшись со всей защитой сборной Украины.

Под занавес игры с рикошетом от Забарного забил еще и Гризманн, и только на этом унижение сине-желтых закончилось. Франция сыграла так, как и полагается чемпионам мира, ни больше ни меньше. Что касается обескровленной Украины, то она показала отвратительную игру в защите и вполне приемлемую в нападении. Перед матчами Лиги Наций с Германией и Испанией Андрею Шевченко и его штабу надо срочно привести все к общему знаменателю, иначе будет больно.

Париж. "Стад де Франс"

Франция - Украина - 7:1

Голы: Камавинга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (автогол), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 89 - Цыганков, 53

Франция: Манданда (Меньян, 46) - Павар, Упамекано (Варан, 46), Ленгле, Динь - Камавинга (Погба, 59), Нзонзи, Толиссо - Ауар (Гризманн, 59) - Марсьяль (Мбаппе, 46), Жиру (Бен-Йеддер, 73)

Украина: Бущан - Конопля, Забарный, Миколенко (Чеберко, 46), Михайличенко (Соболь, 46) - Малиновский (Цыганков, 46), Шапаренко, Харатин, Макаренко (Шепелев, 62), Зубков (Безус, 71) - Ярмоленко (Яремчук, 62)

Предупреждения: Малиновский, 43, Харатин, 51, Конопля, 61

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины Руслан Малиновский Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Эдуарду Камавинга
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (244)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
absurdlight (Kiev)
08.10.2020 в 02:02
Как бы там не было, но как минимум 3 мяча на совести Бущана.
Ответить
0
0
Astor Astor (Одесса)
08.10.2020 в 01:56
Ну что, нормально так отыграли нынешние и бывшие киевские динамовцы. Как тут писали в течение пары дней перед матчем - "Вот и хорошо что кротов не будет, наши киевские ребята сыграют". Ну что ж, можно порадоваться за пацанов - сыграли, показали свой уровень.
Ответить
0
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
08.10.2020 в 01:54
Не видел первые 30 мин. игры. Но после счета 2:0 начал смотреть игру. Разница в классе замечалась при реализации моментов. Подавляющего преимущества у французов не было, Наши играли в открытый футбол, что и надо было для французов. Они периодически включали скорость и тут же наша защита сыпалась. Т. е. наши сами в нападении играли и давали играть французам, но класс соперников был выше - отсюда и результат. Если бы играл в гавнофутбол имени Фоменко, то тоже проиграли, но пропустили на 2-3 года меньше. А так хоть создавали и моменты.и не отсиживались в обороне... Учитывая молодость и неопытность защитников я их особенно не виню. А вот опытные игроки подвели: Бущан, Ярмоленко Макаренко в первую очередь Зубков и Харатин неважно,, да и Шепелев с Безусом плохо на замене проявили себя. Где-то так...
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
08.10.2020 в 02:03
Повністю згоден але все таки при розумінні що в нього склад рівнем нижче адекватний тренер не дозволяє собі грати в відкритий футбол.
Ответить
0
0
vituynia (Черкассы)
08.10.2020 в 01:49
Ну каким бы составом не играли,но соорудить самый большой позор в истории сборной не имели права. Всё таки мы в футбольном плане не Андорра или Гибралтар. Зато посмотрели молодую перспективу, и всяким Коноплям,Харатиным и прочим Зубковым,до уровня национальной сборной,как до луны,ещё не доросли.И как по мне, никогда и не дорастут. А некоторым,таким как Безус, уже и расти поздно. В общем настроение паскудное, да и тревожно теперь за следующие две игры сборной...
Ответить
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
08.10.2020 в 02:01
Харатіна заграють, він і далі буде грати. Альтернативи зараз йому нема.
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
08.10.2020 в 01:47
Вот вам и уровень украинских футболистов! А вы ещё говорите почему своим не дают играть..такое же ждёт Динамо от Барсы и Юве. разгром
Ответить
0
0
дЫркофан
08.10.2020 в 01:16
отдельный привет писаке виктору бокассе который весь вчерашний день рвал .опу на сайте и лил дерьмо.в итоге и сел на эту самую .опу. считал и считаю этот матч совершенно бесполезным в данной ситуации.хотя и говорят что на ошибках учатся.одни во всём винят шахтёр,другие-динамо.хотим мы этого или нет,но других игроков у нас нет.
Ответить
+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 01:08
Вангую. Сидорчук и Караваев так и не выйдут на поле. Шлюхтер в полном составе вернётся уже сегодня, потому, что мед штаб шлюхтера нашел волшебную пилюлю от короны, которая лечит все, что угодно аккурат после матча с Французами, который этим недоигрокам нах не нужен был, вот и тусили по условным саунам, пока молодняк и Динамовцев раскатывали на стад де Пренс, и все равно влетим и Германии и Испании.
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 01:13
Зато такого позора не будет
Ответить
+1
0
Joyce (Donetsk)
08.10.2020 в 01:19
Да пусть влетают на здоровье. Главное, пусть учатся не допускать элементарных ошибок. Они при выходе 2 в 1 то ли не хотят, то ли не могут мяч отдать партнеру. А какие еще нужны моменты? Да и вся игра - сплошной набор обрезок. Короче, жесть. Но ведь играли же с теми же португалами. То ли звезду поймали, то ли...
Ответить
0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
08.10.2020 в 01:06
Склад не виправдовує такий рахунок.Циганков останній футболіст в Динамо,Малиновський хммм.. хто це?Миколенко не знаю,"супер воротар" номер 1 в Динамо,Перспективний Ярмоленко,Безус основа і так можна по кожному пройтись 3 0,4 1 ну не 7 УА - Сан Маріно
Ответить
0
-2
Joyce (Donetsk)
08.10.2020 в 01:04
Да все нормально :) Шева увидел, кто есть кто, и я надеюсь, что теперь он будет плясать от этой печки. Есть еще возможность получить полную корзину от немцев. Уж лучше сейчас, чем на Евро. Понятно, что комментировать тотальный провал глупо. Кстати, Бущан сделал пару-тройку сейвов, иначе счет вообще был бы двузначным. Уверен, что заиграют. Главное, чтобы Шева адекватно оценивал возможности игроков. А что касается центра обороны, то это наше все.
Ответить
+2
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
08.10.2020 в 01:08
Пару сейвів? Наприклад? Ти про це матч говориш?Те що жабоїди по ньому попадали - це не сейв
Ответить
0
-2
Joyce (Donetsk)
08.10.2020 в 01:09
В нашем случае и это аж целый сейв. Не нервничай :)
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 01:11
А ты у нас мегаспец? Я посмотрел бы на Пятова с Луниным в аналогичных ситуациях. Хотя Пятова уже видел, против Интера...
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 01:12
Муляж бы лучше отбивал
0
-1
ShtanGa (Славське)
08.10.2020 в 01:02
Програв Шева
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 01:11
Да, в том что приглашает Бущанов, Шепелевых..... и пердоленковых всяких из днища
Ответить
0
-3
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.10.2020 в 00:58
Да здравствует 2020-й Аномальный! 8-2.. 8-0.. 7-2.. 7-1..
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:58
Динамівці себе проявили у всій красі!!! Дно!
Ответить
+3
-4
Valerii_Krykun (Wroclaw)
08.10.2020 в 00:58
Сор хотів лайкнуть
Ответить
+3
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.10.2020 в 00:54
Правильно вообще-то: Как Фаньер над Парижем.
Ответить
+2
0
Joyce (Donetsk)
08.10.2020 в 01:06
Тогда высказывание теряет всю свою ироническую окраску :)
Ответить
+1
0
avatar
RockNRoLLa (IF)
08.10.2020 в 00:53
Психологія лідерів і переможців проти психології «рєбята нужно как-то сиграть, видєржать і может создать пару момєнтов». Ніколи умовний Шапаренко чи Циганков не будуть грати так, як умовні Камавінга, Мбаппе..Фаті (хоч і не та збірна)..
Ответить
+3
-2
Joyce (Donetsk)
08.10.2020 в 01:25
У нас от силы 3-4 игрока европейского уровня, а условный Фати или Мбаппе еще не родился, и неизвестно, когда родится в принципе :)
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
08.10.2020 в 00:45
Предлагаю такой вариант: с Германией играем сборной, составленной из игроков Десны, Зари и Александрии. Против Испании ставим людей из Олимпика, Миная и Ингульца. И все кадровые проблемы решены!
Ответить
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
08.10.2020 в 00:42
Как это по нашему: победили Португалию, вышли с первого - Шева герой, лучшая сборная за всю историю, молодцы браво. Проиграли с чуваками, половина которых даже в ближайших планах не была бы в сборной - Шева дно, команда дно. Диваны не сгорели еще от пламя с заднего прохода, диванные ескперты вы наши...
Ответить
+8
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:45
Такие как Kolibri дивана не имеют, там давно все сгорело и перегорело
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:55
)))))))))) хи-хи..... лопни от злости
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:56
Kolibri, можешь уже "переобуться", тебя ascent уже все узнали, чепушило
+1
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.10.2020 в 00:47
А ставить днорей имея в распоряжении более качественных игроков, это не дно?
Ответить
0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:55
Вот и наставили с Днонамо!!!!
+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:47
ты лучше портфель на завтра в школу иди собери, иксперд фуцбола)
Ответить
+1
-2
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:48
100%, 2 матчі з топами. В цьому не грала майже вся основа крім 3-4 чоловік. І Шева - дно, Шеву в відставку. ОМГ, не можу цього зрозуміти
Ответить
+1
-1
Ant8554 (Днепр)
08.10.2020 в 00:52
Ты вообще видел сегодняшний состав сборной и какой был против Португалии? Дно - это Ты. Научись болеть за сборную в любых матчах, а потом неси всякую чушь.
Ответить
+1
-3
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:57
@Ant8554 спочатку дочитай речення, потім зрозумій його, потім піди вбийся
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
08.10.2020 в 01:08
А теперь берем очки,может словарь, если не понимаешь смысл некоторых моих слов, и читаем внимательно что я написал...
0
-1
alex.belogubko (одесса)
08.10.2020 в 00:42
зачем было ехать позориться --народные деньги не куда было девать и уберите тупых комментаторов --не было КОНО --скоро его вообще забудете --Ротань готовит молодёжь которую уже угробил --стыдно за Украину а им главное бабки получить--всех штрафануть за такой позор чтобы помнили
Ответить
+2
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
08.10.2020 в 00:42
На жаль... не вдалося нашому т... вовка з'їсти По грі... можливо наша "перша" збірна і змогла би зіграти на рівних але з третьою французькою. Проте Дешам вирішив дати розім'ятися всі своїм найкращим, а ми ледь не всю основу втратили Чи приніс цей матч хоч якусь користь? Багато залежить безпосередньо від гравців! Чи побачать вони, як треба грати та боротися за результат у кожній грі! Головне у найближчих матчах знов не перелякатися та спостерігати за більш класними футболістами, а грати хоч на тому рівні, який поки досягли!
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:40
верю в порядочность Шевы, в то, что он сможет понять, что кумы-павелки тупо кинули его на амбразуру, чтобы бабки пилить. Наваляв ему попутно какой он классный. Думаю, Шева сам по-честному подаст в отставку, чтобы самому пройти свой тренерский путь. Без павелок. С которыми пока непонятно, что делать, к сожалению
Ответить
+1
-5
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:47
Як заспівали після 2х програшів топам в товарняках грубо кажучи. При всій повазі до Ліги Націй. Ну-ну. КОротка пам.ять, коротка
Ответить
+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:48
у кого короткая? я писал то же самое когда под Шеву слили Евро-16)
+1
-3
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:50
все одно логіки НУЛЬ - на наступне ЄВРО Шева і ко вийшли і зробили це заслужено. Випий валер.янки, вимкни комп, проспися. МОже, якість і логіка думок підніметься. А якшо просто шоб пометати какахами, то краще мовчати
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:59
ну понятно шо "логики нуль", когда память как у золотой рыбки
+1
-1
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 01:03
Запорізьке торпедо, Моя бабця п.є краплі "меморіал" (запиши собі), може і тобі допоможе, бо з пам.ятю, дійсно, проблеми
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:51
Мужик, ти занадто наївний, аби вважати, що людина з бекґраундом партії Королевської сама піде в відставку.
Ответить
+2
-2
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:55
В відставку після того як з 1го місця вийшли на ЄВРО. ПРобилися в групу а ліги націй показуючи при тому гру вищу середнього... Ок, я сподіваюся твій рівень праці на роботі будуть оцінювати так само суб.єктивно, не(логічно), як ти оцінюєш продуктивність, роботу Шеви.
+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:56
как бы тебе это понятно объяснить, ненаивному - политические нарративы и связки позапрошлого десятилетия перестали работать уже в прошлом, как правило
0
-2
Ant8554 (Днепр)
08.10.2020 в 00:56
Ты суда ещё политику приписал? Иди смотри Шустэра и ему подобных
+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 01:14
Не знаю, що перестало робити, але знаю, що наявність співпраці з ригами знищує репутацію людини в Україні як два пальці під асфальт. Це не перестало і не перестане працювати ніколи з моменту приходу до влади Бандюковича.
0
-2
YANKEE (Херсон)
08.10.2020 в 00:58
а не пошел бы ты к не хорошей маме, щи хлебать с мудями? Из за товарняка с почти третим составом против чемпионов проиграть. Это по твоему отставка? Иди в душ, а потом спать. Дай дивану отдохнуть от твоей аналитики. Поправил, хлебай с мудями
Ответить
+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 01:00
ухты, с каким аппетитом ты схавал 1:7, даже добавки просишь. Кстати, правильно говорить "щи хлебать с мудями", пролетарий
+3
-2
Comment06 (Украина)
08.10.2020 в 00:37
Награда нашла героя! Имя Шевченко на долгие годы вписано черными буквами в историю сборной как тренера, приведшего команду к самому крупному (надеюсь, крупнее не будет) поражению! Зачем было подставлять всех этих зубковых, харатиных, макаренок, михайличенок, шепелевых, чеберок, коноплю под действующих чемпионов мира? Чтобы психологически сломать пацанов? У ДЮСШ против команды мастеров нет никаких шансов!Шахтер после 0:5 от Интера до сих пор не очухается! А дальше- черная неделя от Германии и Испании! Неужели нельзя было включить форс мажор (14 человек выпало из состава!) и перенести игру? Или престиж национальной сборной ничего не значит?! Отдельно о Бущане- это не вратарь, 3-4 гола пропушено после его детских ошибок, он хоть знает, что при подачах с угловых и стандартов можно выходить на перехват мяча? Второй тайм чуть подсластил горькую пилюлю- и мяч держали, и пасовали уверенно, и в атаку выходили, и моменты были... Но это все забудется, а 1:7 останется...
Ответить
+3
-2
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:36
Тут правильно написали, що ніякі індивідуально гравці при хорошому тренері можуть бути солідною тімою. Це правда: Ґреція свого часу з найсильнішими гравцями індивідуально в обличчі Караґуніса й Харістеаса виграла Євро. Тут же ситуація прямо протилежна: здавалося б, прекрасні кадри в УПЛ, а їх не викликають, натомість царствує біполяр очка у вигляді прохідного двора кротів і мусарні. Але навіть якби були всі на місці (Різник, Огіря, Філіппов, Кабаєв, Кочергін), це не врятувало би їх від "тренера", який лише по блату попав на це місце і тому, що на нормального вони ніколи не дадуть нам грошей. Бо вони в принципі їх нам не дадуть. Вот і все.
Ответить
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:43
они поставлены на федерацию футбола для пилежа бабла, а не для успехов сборной, все так
Ответить
+2
0
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:44
Різник, Огіря, Філіппов, Кабаєв, КОчергін - ви серйозно?????)))) Нехай доводять результатами, пробиваються в топ клуби. В чому проблема? Чи Шева їм заважає? Ви бачили сьогодні середній рівень французів - хтось з вище згаданих хлопців (нічого проти них не маю) показує хоча б приблизно схожу за рівнем гру в клубі???????? Риторичне питання - не показує. То з якого дива в збірній повинні показувати?????
Ответить
+2
-3
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:47
Вони тобі нічо не зобов'язані доводити, ботяра. Тайрону Мінґсу про топ-клуб розкажи або Калвіну Філліпсу. Астон Вілла і Лідс особливих зірок з неба не хапали в останні 40 років, але через них теж можна пробитися в збірну Анґлії і виграють від цього усі, що би ти там не вякнув.
+1
-2
avatar
Romerik (YNWA)
08.10.2020 в 00:58
Ботяра чернігівська, щоб ти знав,в апл будь яка команда може дати бій гранду, і відібрати очки, що і продемонструвала вілла недавно. І та вілла рознесе 80% нашої упл, не напружуючись. І ти рівняєш кадри упл"хорошие парни с десни і т.д" з гравцями які грають в Апл. Збірна, яка б вона не була, а особливо наша, всеодно старається тримати рівень, хоча б непоганий по європейських мірках гравців, які можуть з гравцями астон вілли чи лідса грати на рівних та й навіть перемагати. І ти реально надієшся що пасажири з десни умовної, які програють нікакущому вольфсбургу зможуть грати на рівні з гравцями не основного складу англій, якими і є люди з вілли і лідса. Тоді ти просто ід*от, не розуміючи й нічого в футболі
+1
-2
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 01:00
ага, порівнюєм середняків АПЛ (1-2 місце в Європі чемпіонат) з середняками з ЧУ (10-12 місце в Європі). І хочемо щоб середняки ЧУ грали на рівні з середняками з АПЛ. Л - Логіка....
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.10.2020 в 01:05
Все верно гвооришь. Но почему Астон Вилла класная, а Вольфсбург никакущий? Как по мне, приблизительно равные команды, которые могут дать бой гранду
+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 01:28
Чуєш, портовий, іди розважай свій безтрофейник і не капай мені на мозги. Ататюрк би давно вас в цивілізацію привів, якби мав бажання возитися, але тоді і законів не було, з іншого боку, тому за вас тепер можна сісти. Шкода, не можна пинками погнати цей футбол і чемпіонат лімітчиків в цивілізацію; ви би, може, перестали жерти кал і бути тєрпілами, які люблять сучасний український футбол, бо "іншого нема". Ні, є інший футбол. Тільки він не тут і не зараз. І ні, якщо хтось тут ідіот, то тільки той, хто захищає це двовладне кубло лімітчиків і оліґархів на чолі з Суркісами з Ахмєтовим. Я все сказав.
0
0
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 01:27
Слушай сюда квадратноголовый и те кто думают по твому..Шева собрал Все лучшее что в этой стране было и за рубежом .Он выиграл с ними выход на ЕВРО и попал в Высший класс группу А ..и это Уже их Пик...Игра сегодня показала что ни Резерва , ни класса для гр. А у СБУ нет и не было (кто бы ее не тренеровал )Оставьте бредовые мысли что укр. футбол богат талантами...это не Топ футбольная страна...во всей Европе в Топ чемпах играют только 3-4 наших футболиста...Все остальные собраны из лучшего что осталось в Украине и Европе...Радуйтесь что игрем не с Фарерами и Андорой..(то не престиж..) а лучшими сб. Мира..Спасибо тем кто этого добился и Шеве в 1-ю очередь.
Ответить
0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 01:30
Якби Шевченко збирав найкраще, то це були б речі для його міґрації на РФію. Йому там якраз і місце, судячи з того, де він раніше був і за яку партію голосував.
0
0
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 01:30
Слушай сюда квадратно вый и те кто думают по твому..Шева собрал Все лучшее что в этой стране было и за рубежом .Он выиграл с ними выход на ЕВРО и попал в Высший класс группу А ..и это Уже их Пик...Игра сегодня показала что ни Резерва , ни класса для гр. А у СБУ нет и не было (кто бы ее не тренеровал )Оставьте бредовые мысли что укр. футбол богат талантами...это не Топ футбольная страна...во всей Европе в Топ чемпах играют только 3-4 наших футболиста...Все остальные собраны из лучшего что осталось в Украине и Европе...Радуйтесь что играем не с Фарерами и Андорой..(то не престиж..) а лучшими сб. Мира..Спасибо тем кто этого добился и Шеве в 1-ю очередь.
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
08.10.2020 в 00:35
Нас в очередной раз поставили на место. Украина в футбольном плане середняк, не более. Шевченко нужно послать к Фоменко гонца за конспектами.
Ответить
+2
-3
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:38
Мужик, який ми середняк? Ми аутсайдер. Середняк - це Швайцарія й Данія.
Ответить
0
-3
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 01:01
та яка Швейцарія і Данія. Сан-марино. Мальта. Гібралтар. ОМГ
0
-1
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:35
От я згадую як поливали помиями Блохіна за деякі матчі з топами.... Я завжди не розумів цього - гравці на голову нижчого рівня (більшість), а в Блохіна питали - чого не граєм як іспанці...
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:39
Ну тогда в 2006 году в Украине игроки были приличного уровня.
Ответить
+2
0
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:41
Так і я про то - був хороший рівень гравців, але не більше. В порівнянні з топами була така ж прірва як і зараз. Тим більше якшо брати до уваги весь склад включно з лавою запасних.
0
0
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 00:32
Жаль что не было Лунева ...Это был его шанс..заменить Пятого...Все остальное было предсказуемо...Неплохо выглядел Малиновский,и Цыганков...Ярмоленко мог отличится голевой передачей..но жадность фраера губит...Никакой равноценной основному составу..не вижу...особенно в обороне...Конечно отсутствие игроков Шахтера очевидно...Динамовцам до их уровня расти и расти. Что они будут делать дальше как в ЛЧ так и СБУ даже не представляю...Шева вытянул СБУ в группу А падение будит удасным...Сразу видно что сидим не в своих..санях (.Кто бы с СБУ не призывался.)...Поэтому требовать от Шевы и его игроков Побед .нереально.. Мы не тянем гр. А...Дай бог на ЕВРО не обделатся и на ЧМ попасть. Но это в будущем ..А пока картина маслом..и мне наших ребят вместе с Шевой жаль..,но это не их вина...Таков уровень укр. футбола сейчас..
Ответить
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:34
Конечно отсутствие игроков Шахтера очевидно>> как то в матче с Испанцами этого не было заметно
Ответить
+1
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:39
А что там был рекорд, или может дружеский матч?
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:45
Kolibri, придурок тупорылый, еще раз состав пересмотри
+1
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:53
Тупее тебя никого нет, даже пень в лесу поумнее! А костяк команды, это те чей клуб представляют болше игроков!!!! Тупик))))))
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:58
1. был бы ляпов и кривцов на поле, сомневаюсь что счет был бы меньше
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:58
2. в том что их не было сегодня на поле, их 100% вина
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:59
3. такого тупорылого и никчемного как ты, точно нет. Разве что твой основной аккаунт ascent
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 01:00
))))))) днище!!!!
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 01:10
Kolibri - знатное sosнище
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
08.10.2020 в 00:30
И так... Бущан - сложно судить, так как Лунин пропустил бы может на 1 меньше. Забарный, Чеберко- вынуждено, провально, и ещё очень рано. Где то после евро нужно пробовать. Мыколенко никогда больше на важные матчи не ставить в центр, а только на лево. Как ни странно Конопля немного лучше среди худших в защите. Левый фланг как обычно- провалы чередуются с удачными действиями. Но это фланг в таких играх только для Мыколы... Малиновский-как всегда на уровне, ну если брать во внимание уровень соперника. Цыганков, Шапаренко - основа, под основой в будущем, и сегодня неплохо. Харатин, Макаренко, Шепелев (это что вообще такое) - упрятать в глубокий ящик и не выпускать при необходимости. Зубков, Безус, Яремчук - сложно судить, так как встречались с мячом по праздникам. Ярмола с основой ещё попилит и даже немало пользы принесет, но с резервом играть уже нет тех сил и умения тащить за собой, плюс в скорости уже изрядно подсел. По "кандидатах" Филиповых, Петряках, Шведах, Фаворовых и других даже не стоит заикаться. Сергийчук уже показал все наглядно уже давно. А разговоры о том что "парень старательный, и каши не испортит" - прошу, Франция и наша главная надежда Яремчук. Много показал... В общем есть основная каста лидеров, где-то 14-16 человек которые дают результат, а в остальном нужно надеятся что кто-то появится молодой а основные будут поменьше травмироваться...
Ответить
+2
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:32
ошибка новичка - копаться в ТТД игроков, когда у команды нулячий тренер
Ответить
+1
-4
avatar
Romerik (YNWA)
08.10.2020 в 00:37
Ойййй. Ноу комментс... Даже не буду вести диалог.
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:44
кому нужен диалог с типом который накатал простыню ниачем. иди спать)
+1
-2
YANKEE (Херсон)
08.10.2020 в 01:19
щи хлебай говорю с мудями
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:36
Конопля, Соболь, Циганков - это те что хоть похоже чего-то на футбол делают. Вычеркнуть, даже из резерва Ярмоленко, Бущан, Шепелев........
Ответить
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
08.10.2020 в 00:38
Ти шуткуєш? Перші 3 голи - на совісті Бущана 100%. Перші 2 - він навіть не ворохнувся там, де міг діставати. 3-й гол - відбив прямо перед собою - це найгірше, що може зробити воротар, коли суперник біжить на добивання.
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:41
Та там полная жесть, чего им объяснять. Воротник Люксембурга лучше отстоял бы при всех тех моментах/голах
+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
08.10.2020 в 00:28
Команда выиграла - Шева наш герой, легенда, мужики, молодцы. Проиграла - Шеву вон, физрук, всех разогнать.. какие же вы гниды, слов нет.
Ответить
+3
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:30
Всегда у всех тренер виноват! А то что Бущан, Миколенко, Ярмоленко..... это не футболисты для сборной даже резерва, то это пох....
Ответить
+3
-4
avatar
Romerik (YNWA)
08.10.2020 в 00:34
Хаха, Мыколенко не футболист даже резерва - это сильно. Диванные иксперды встали со своих диванов важную аналитику молвить
+3
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
08.10.2020 в 01:14
Шева твій герой?то в очко його поцілуй
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:23
Результат такой какой и должен был быть. С таким составом и таким вратарем сыграть достойно против французов - шансов нет. Лучше все же было съезжать на коронавирус и не играть, потому что этот матч не дал ничего кроме "минуса к морали"
Ответить
+3
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:24
Хотя нет, все таки дал, увидели в действии "Не хуже Пятова". Первые три гола - его
Ответить
+3
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.10.2020 в 00:35
Що ти гониш? З П'ятовим було б 14:1!
+1
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:36
Этого я не видел, видел голы, пропущенные Жорой в первой тайме. По второму больших вопросов нет
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:24
с таким тренером, а не "результат такой"
Ответить
+1
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:25
Нет, тренер давал результат, а выше головы не прыгнешь
+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:29
никакие греки с хорошим тренером взяли ЧЕ, никакой Порту с хорошим тренером взял ЛЧ, никакой Днепр с хорошим тренером вышел в финал ЛЕ. Учи историю, это полезно
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:32
А у нас что "какие-то"? Два играют в топ-чемпионатах и то на замену выходят и с этими игроками выиграна группа отбора на ЕВРО и в Лице Наций. Тоже очень хороший результат
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:33
Все то что ты перечислил - подвиг + ба-альшой фактор везения
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:37
бааальшой твой фактор везения был дважды с португалами и люксембургом. убавь хотя бы 6 очей из квалифая Украины на Евро20, что получишь?
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:40
Не надо ничего убирать. Работа сделана, задача выполнена. Дважды. Если нормально сыграем со Швейцарией на выезде, то задача тоже будет выполнена и особого смысла менять Шеву нет, хотя бы потому что никто не назовет тренера, который сможет с нашими игроками больше. Или назовешь?
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:46
ну назову я тебе - толку?)
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:48
А просто интересно... Кого можно пригласить (и он реально придет) чтобы решать задачу обыгрывать с нашим подбором игроков Францию, Испанию, Англию, Португалию, Италию, Бельгию?
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 01:02
для начала тебе, Маркевич. комментируй) и да, можно не использовать этот тухлый риторический прием "обыгрывать францию-бельгию", речь идет не о победах над всеми топами
+1
0
Ol-g (Одесса)
08.10.2020 в 00:22
Фати, Камавинга в таком возрасте играют лучше наших.
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:22
Миколенко вовремя заменили, жесть он полная, а не защитник
Ответить
+4
-6
Lion Killer (Львів)
08.10.2020 в 00:39
не його позиція. Не проти такого рангу гравців грати на не своїй позиції. Сподіваюся в наступних матчах повернеться на фланг, де він грає впевнено
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:44
Как по мне, Соболь точно не хуже
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:20
все кто пишет про "это наш уровень", вероятно, забыли, что с 16 года СбУ по факту играет без тренера - как Динамо под руководством Лесика. Хорошая команда без тренера может обыгрывать натренированных середняков, и даже иногда топов на фарте (Португалия).Но это не может продолжаться долго. Скажите спасибо Павелке
Ответить
+4
-6
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:25
Не гони , тренеры хорошие итальянцы. Шева только обложка.
Ответить
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:27
ок, по твоей версии "тренеры хорошие итальянцы". кто за что отвечает? один итальянец - за физуху, второй - за тактику, и Шева во главе стола, так? вот и выходит что у команды нет тренера. Тренерские "триумвираты" показали себя еще во времена сбСовка
+1
-4
avatar
hoy (Київ)
08.10.2020 в 00:26
Когда Шевченко проиграл отбор на Чм-2018 все были против него,когда выигрывать начачал все за.Теперь снова не тренер
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:28
почитай еще раз камент - у кого выигрывать?
0
-3
Acsakal (Kharkov)
08.10.2020 в 00:34
Наприклад, у чемпіонів Європи та переможців Ліги націй.
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:19
Ярмоленко - ходячий!!! Бущан - колода!
Ответить
+4
-5
avatar
hoy (Київ)
08.10.2020 в 00:20
Треба було Шовковського на другий тайм випустити
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:22
Хуже точно стало бы
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:18
Вот вам и костяк Динамо себя продемонстрировал!!!!
Ответить
+4
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:22
Из 17-ти на поле вышедших, 6 - игроки ДК. И что, снова ты себя показала дешевой балаболкой.
Ответить
+2
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:24
Повесь себе постер Бущана и дырявь его своим крючком, он любит))))))
+4
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:37
Дырку тебе уже в горле сделали бомжи
0
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.10.2020 в 00:45
Какой костяк Динамо б.л.я.т.ь.? Сколько динамовцев вышло в старте?
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:47
А из какой другой команды было больше? Или ты настолько туп, что не понимаешь слово - костяк??
+1
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.10.2020 в 00:55
Тупица ты тупорылая, я вопрос задал, сколько динамовцев вышло в старте?
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 01:02
Блин, какой тупичек, бедненький!!! Иди покушай! Голова тебе для этого дана)))))
0
-1
Ol-g (Одесса)
08.10.2020 в 00:16
З таким складом жоден тренер не допоможе.
Ответить
+5
0
avatar
hoy (Київ)
08.10.2020 в 00:19
З таким складом збірна Греції стала Чемпіоном Європи
Ответить
+4
-1
Ol-g (Одесса)
08.10.2020 в 00:24
У них склад був кращим, хоча би в антифутбол можна було грати, а з цим складом жодна такика не допоможе.
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:24
ты и по жизни черное называешь белым? у сборной нет тренера, в этом вся проблема
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:25
С Динамо в основе все на дно пойдут!
0
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
08.10.2020 в 00:16
..... даже суслик забил...
Ответить
+3
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.10.2020 в 01:02
Это у нас он суслик, в сборной он петушок.
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
08.10.2020 в 00:15
Побиття немовлят,або Гібралтар!Індивідуальний клас французів в рази вищий!Що робить в збірній геній дриблінга Шепелєв,який і в основу Динамо не попадає?Абсолютно бездарний гравець.А таких сьогодні було 2/3 команди.
Ответить
+4
-2
Mexxxxx (Просяная)
08.10.2020 в 00:14
Наша главная ошибка в следующем, мы ошиблись с выбором соперника. Надо было как всегда, Литва, Кипр, Грузия... И ребят бы проверили, и результату может быть порадовались, не факт конечно...
Ответить
+3
-1
George_D (Харьков)
08.10.2020 в 01:19
Вот не могу не согласиться! Равно как и с тем, что Шахтеру с Динамо лучше было в группу ЛЕ. Позитивных эмоций у болельщиков точно было бы больше!
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
08.10.2020 в 00:13
Вывода два. 1. Резерва у нас нет. 2. Где Украина и где футбол?Про оборону писать неохота, ну посмотрели пацаны на звёзд вблизи и ладно, может больше и не увидят. Но у нас по сути вообще никто не играл. Зубков, Харантин, не уровень, извините. Безус, Шепелев - дно. Ярмоленко - вот от кого не ожидал, совсем сдулся, к Коноплянке его - два сапога пара. Коля играл, я на него не первый год гоню, можно сказать хейтер, а мож из него что-то еще и получится. Малина и Цыганков - вся сборная сегодня. Нет у нас футбола, если мы 11 человек про запас набрать не можем.
Ответить
+7
0
avatar
hoy (Київ)
08.10.2020 в 00:15
А ты думаешь основа при такой игре с такой тактикой сыграла бы на много лучьше как с Испанией
Ответить
+2
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
08.10.2020 в 00:23
Лучше, но не очень). 1-3, 1-4 думаю реально). Но сегодня играли дети, кроме нескольких, которым в принципе не место в сборной. Не знаю зачем Безуса, Пластуна, Макаренко, Шепелева вызывать - там по-моему давно все ясно. Харатина, Зубкова, Чеберко я б еще 2-3 раза попробовал в не важных матчах, чтобы убедиться что толку не будет. Грустно.
+1
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
08.10.2020 в 00:33
Где Украина где футбол? Да есть футбол, раз молодь чемпионами мира стали, просто уровень у нас не ТОП а на ступеньку ниже...
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
08.10.2020 в 01:22
Этих же молодежных чемпионов УАФ с какого-то перепугу отдает Ротаню - и провал. А игроки те же.
0
0
avatar
Инспектор ( )
08.10.2020 в 00:11
М-да,Динамо с АЗ и Гентом лучше смотрелось
Ответить
+6
-2
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 00:15
Так от Динамо там было всего трое в обороне, а то, что Зубков нихрена не крыл своего крайка, так это вопрос к Шеве, нахера он нужен в сборной...
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:20
А с другого фланга лучше намного крыли?)))))))
+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 00:22
От того и сняли Михайленко, что был таким же как и Зубков. Конопля ничем не лучше...
+1
-1
Зритель (Харьков)
08.10.2020 в 00:28
АЗ и Гент можно сравнить с Францией?
Ответить
+2
0
George_D (Харьков)
08.10.2020 в 01:24
А зачем? Лучше их сравнивать с Динамо К и Шахтером. Гораздо приятнее для нас. Надобно сравнивать сравнимое :)
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:11
Это поражение тренера. Тактика , выбор состава. А пианист играет как умеет... Пугает , что почти все эти игроки будут играть в ЛЧ с командами не слабее французов.
Ответить
+4
-2
avatar
hoy (Київ)
08.10.2020 в 00:13
На уровне Андорры
Ответить
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:14
Хуже
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:11
Эх... скучный вечер сегодня был. Так не хватало Фоменковского автобуса. Тогда хоть интрига была, пропускали гол, но надежда была и интерес к просмотру.. а сейчас с Шевой все понятно... Матчи с топ-сборными просто неинтересны... нет того былого интереса, который дарила сборная. И пусть это был антифутбол, но с 2-часовой интригой.
Ответить
+6
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:22
при Фоменко всегда был шанс что Зозуля с Ярмолой что-то придумают. Но потом пришел павелка..
Ответить
0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:27
Постарел Ярмола. А его заставляют играть... оно ему надо ?!
0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 00:30
дело не в Ярмоле, а в системе, которая пришла с павелкой
Ответить
+1
-2
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:41
З Павелкою?) А чи не хочеш нульові взяти, нє?) Уже тоді в ФФУ царило двовладдя Суркісів і Ахмєтова. Джулай саме про це казав, маючи на увазі біполярність федерації.
0
-2
George_D (Харьков)
08.10.2020 в 01:27
А тут з'явився Ярославський, як між двох жерновів. От його й з'їли.
0
-1
batkomaxno555 (Никополь)
08.10.2020 в 00:11
Кащей бесмертный: - Василеусу, Не тягатся тебе царь с русским богатырем а ты мне не верил Киев хотел брать. Василеус: чего ты хочешь? Кащей: зубного дел мастера! О дали просратся!
Ответить
0
-5
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.10.2020 в 00:22
Ти де траву береш? ))
Ответить
+3
0
KDK2020 (Киев)
08.10.2020 в 00:11
И вправду - матч бесполезный. Кого и чему он научил? Что это "наука" даст? Да ничего и никого! Только сломают нескольких молодых игроков, которые теперь в сборную не скоро вернутся. Да и моральный дух сломлен перед официальными играми. Да и дескредитирован дутый миф о "новой команде" от Шевченка. И да, проблема не в "шахтерах", которые не захотели даже лететь в сборную для тестирования. При них было бы тоже самое - как было в прошлой игре с испанцами. Да, наш уровень - это неуравновешенные сербы, словаки со словенцами, эстонцы и литовцами, да и все. Запрыгнули не туда.
Ответить
+7
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:14
Как многие рассказывали, чтобы опыта набраться. А какого они опыта наберутся? Если в клубах пару матчей сыграли. Извратили сборную. Раньше вызов в сборную нужно было заслужить, отбирали сильнейших, а сейчас проходной двор игроков Динамо и Шахтера. Причем молодых юнцов, которые и во взрослом футболе ничего не показали..
Ответить
+7
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.10.2020 в 00:19
Та не плач, друже. Якщо не туди запригнули і не обійдемо швейцарців по очках, то знову будеш тішитись сербам, словакам і їм подібним. Лиш не ний! Чи краше все таки грати з грандами і набувати досвід для ЧЄ? Що важливіше з точки зору аналізу і підготовки: виграти в естонців чи програти іспанцям?
Ответить
+2
0
Rosanero (palermo)
08.10.2020 в 00:20
Все вірно,якби це був кістяк команди тоді дійсно якась користь з того була б ,а так крім констатації найбільшої поразки нічого і відзначити.Дехто можливо зіграв перший і останній раз.
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
08.10.2020 в 00:31
Цей матч був запланований ще рік тому і мав бути зіграний весною перед чемпіонатом Європи. Хіба могла би збірна підготуватися до фінальної частини Євро, якби проводила спаринги з естами та жемайтами? Про що взагалі мова? "Шахтарі не схотіли летіти до Франції"? А було би краще, якби вони прилетіли і поперезаражали усю збірну перед матчами з Німеччиною та Іспанією? У Шахтарі епідемія, і навіть негативні тести не гарантують на 100%, що людина не заразна. На Закарпатті щойно помер лікар, портрет якого на плакаті, присвяченому боротьбі з пандемією. В нього були всі симптоми КОВІД, але тест був негативний. Ти би ще запропонував збірній летіти тим АН-26, який впав під Харковом.
Ответить
0
-1
George_D (Харьков)
08.10.2020 в 01:31
Такому літакові не дозволили б перетнути кордон Євросоюзу.
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 00:11
Это наш уровень. И не важно кто сегодня был в старте. Вышли те, кому не пох на сборную. А Шлюхтерцы пускай и дальше сидят в своём типа"карантине", не верю, что за 2 дня вылечились от короны. Им важнее булки отсиживать на товарняках, достойные наследники ракоподобного заробитчанина из газпрома, а те, кто играли, играли как могли и умели...
Ответить
+8
-13
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.10.2020 в 00:14
Согласен, кроты гниды все, кто бы там не играл! Они там все предатели Украины и в очередной раз это доказали. Лучше бы отдать рашке даунецк вместе с шахтёром и забыть про эту опухоль навсегда!
Ответить
+4
-8
Alex Sunchez
08.10.2020 в 00:16
И тут кроты виноваты?дурака за тобой плачет
+6
-2
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:16
О , два бобра идиота... казенные земли будете раздавать ???
+6
-2
Tenma7 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:25
Отдашь донецк, придут за киевом
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.10.2020 в 00:26
Дурачок ты, вот и все
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
08.10.2020 в 00:10
Да уж, грустно. Уровень команд, совершенно несопоставим. Не думаю, что если бы у нас играли все сильнейшие, результат бы сильно отличался.
Ответить
+4
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.10.2020 в 00:10
Кількість хворих коронавірумом гравців нашої збірної чітко відображає ситуацію з захворюваністю в Україні в цілому! Всі забили болт одним словом! От і маємо результат - основа відсутня. І замість того, щоб награвати склад і діставати практику з однієї з найсильніших команд світу ми мучимось, позоримось і латаємо дири Шовковським...
Ответить
+5
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.10.2020 в 00:08
Вот наш истинный уровень! В играх с Испанией и Францией. Просто дно! И Шева тоже дно! На уровне Украины - гений, а на мировом уровне - дно! Оставить Сидорчука, Цыганкова, Караваева в запасе и выпустить Коноплю, Макаренко, Харатина и Зубкова..."Гениально"!!! Это позор, который даже кровью не смыть!
Ответить
+6
-7
Alex Sunchez
08.10.2020 в 00:14
А на матч с немцами Макаренко и Безуса выпускать?
Ответить
+6
0
Po4eson (Одесса)
08.10.2020 в 00:20
Лучше не надо
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:18
Конопля нормально сыграл. Бущан и Зубков с Макаренко это дно .
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:27
Миколенко - дно. А номер один среди буратин - Ярмола! Оно даже не может бежать
+3
-2
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:26
Сидорчука в запасі? Ну нарешті Шевченко зробив хоч щось правильне. Не треба тут вигороджувати це полєно, такі безликі гравці при нормальному тренері б навіть на банку не попадали.
Ответить
+2
-2
alex69 (Париж)
08.10.2020 в 00:07
Надо было Шеве и себя в состав поставить)))нефиг на скамейке сидеть)))
Ответить
+5
-2
Number13 (Мариуполь)
08.10.2020 в 00:07
Мда... Ладно, товорняк и товорняк. Надо сделать выводы. А вывод походу один - дай Бог здоровья Шахтеру и его игрокам!!!
Ответить
+12
-14
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:18
Мазахисты бобры минусуют. Не смешно.
Ответить
+7
-3
Alex Sunchez
08.10.2020 в 00:07
Чё там Хейтеры Зины, Степаненко, Кривцова, Караваева и Матвиенко есть? Ваш выход.
Ответить
+6
-12
Golfik25 (Киев)
08.10.2020 в 00:11
ждём их на матчах с немцами и Испанией, если опытные твои обосрутся, уберешь да ними))
Ответить
+6
-5
Alex Sunchez
08.10.2020 в 00:13
Ну надежды ДК уже показали класс, почти что Барселона
+3
-6
Golfik25 (Киев)
08.10.2020 в 00:18
Фишка в том, те кто сегодня играл, многие первый матч за сборную, а твои крысы опытные якобы костяк сборной, но как знатно же отсосали у Испании, в прошлом матчей Лиги Нации))
+2
-2
Ukrainian1991 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:06
Конопля кстати нормально отыграл
Ответить
+7
-2
Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 00:08
Только привез гол на свои ворота
Ответить
+8
-1
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:09
И 6 привезли динамовцы, а один сами и забили.
+5
-9
Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 00:10
Где-то так, примерно, не отрицаю. Только динамовцы забили два
+6
-1
pilips111 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:12
Там пол команды себе привозили, а Конопля как для первого матча нормально сыграл
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:20
Согласен. Плюсую. Забили два ))
0
-2
Acsakal (Kharkov)
08.10.2020 в 00:45
А чого чи динамо забило 2? 2 - це тільки в свої ворота, а всього 3.
0
-1
Сварщик (Винница)
08.10.2020 в 00:06
Ответить
+1
-2
avatar
ДВ (Одесса)
08.10.2020 в 00:23
хуже
Ответить
0
0
avatar
genpet (Николаев)
08.10.2020 в 00:06
Шапаренко был мотором команды, правда постоянно включал заднюю скорость, отдавая пас назад или поперек
Ответить
+4
-5
Alex Sunchez
08.10.2020 в 00:07
Или прям на ногу французов
Ответить
+7
-1
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:05
Другий склад збірної Франції включно з брівном Жиру на вістрі і дебютантом Камавінґою, якому ще немає 18, виносить Україну 7:1. Заш-ква-ри-ще. І в чому була проблема довикликати Різника і Ко? Вони що, зробили би гірше? Однозначно ні. То може, все-таки проблема в тренері, м?
Ответить
+4
-7
Alex Sunchez
08.10.2020 в 00:12
Как же вы олени из Чернигова достали. Чтобы перелететь в Францию это нужен минимум день кроме того нужно сделать разрешение УЕФА для въезда в страны ЕС. Это минимум пару дней а времени на это не было!!! Но олени все равно несут полную фигню...
Ответить
+3
-2
pilips111 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:14
А ты откуда петушок?
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 00:21
Да не из Чернигова он. Глор динамовский.
+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:25
Судячи з твого зору, ти явно фанат Шахтаря, тому що бачиш ти тупо на рівні крота, не інакше. Я ні слова не сказав про екстренний виклик, я мав на увазі в цілому до матчу можна було дати шанс пацанам із провінції. Але ти, хуєвлянін, настільки тупий, що навіть не припустив цього, не те шо подумав про це ("столиця" і "думати", як я бачу, в Україні є антонімами).
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:27
Footballhead, ты давай на столицу гнать прекращай. Так и по морде можно схлопотать. Тем более, с какого перепуга ты взял, что этот олень из Киева?
0
-3
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:28
По морді? А судовий позов як тобі у відповідь, м?) Б/ушні погрози вичісліть по айпі не канають. Я попередив.
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:42
Повторю для довбня: 1. те чмо не з Київа (тим паче фанат Вшахтьора); 2. за образи Києва ти отримаеш по своїй мордяці, і не по ай-пі.
0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:43
До того, як ти мені поїдеш бити табло, ти отримаєш паспорт негромадянина, чєл) таких фатальних помилок в українській мові припускаються хіба зрадники Батьківщини.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:48
Footballhead, ти чмошка, за "зрадника" відповіси мені в очі? Погань брехлива.
0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 00:50
Суд відповість, я - ні.
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:52
Ясно, ховаєшься як дівчинка. Помаду не забудь.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:53
Я на 100% готовий відповісти в суді, за те що дам тобі по морді, за образу Києва та мешканців Києва. Ти готовий відповісти за "хуєвлянін"? Рукоблуд немитий
0
-1
Зритель (Харьков)
08.10.2020 в 00:05
Сейчас задача сборной - постараться не побить сегодняшний рекорд в двух следующих матчах.
Ответить
+11
-2
Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 00:04
Результат матча унизительный, тут без вариантов. Тем не менее, игра в целом мне понравилась. Автобуса не ставили, играть пытались в футбол. Понятное дело, что такое количество дебютантов просто обязано было закончиться разгромно. Но 7:1 это слишком, наверное.
Ответить
+16
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:06
Абсолютно верно
Ответить
+10
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.10.2020 в 00:03
играли профессионалы с любителями
Ответить
+6
-12
konogon (Киев)
08.10.2020 в 00:03
Вообще без Коноплянки игра не клеится! ))
Ответить
+9
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.10.2020 в 00:03
его пытались под коноплёй продвинуть))
Ответить
+8
-9
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.10.2020 в 00:03
Кто то тут из бокасс и просто Квашин вечно орет.не вызывать донецких в сборную.но вот не было донецких .сбылась ваше мечта
Ответить
+8
-17
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:04
таврия19752009 ты быдлота обоссанная, когда за свои слова отвечать будешь?
Ответить
+12
-10
Зритель (Харьков)
08.10.2020 в 00:07
Были бы донецкие - было бы 5-1. Да и то не факт.
Ответить
+11
-1
Acsakal (Kharkov)
08.10.2020 в 00:14
Так, я теж добре памятаю, як цей курник Несенюка розводив сморід після попередньої поразки, стверджуючи, що вся користь лише від динамівців, а всі промахи лише від шахтарів. Тролі динами сьогодні точно будуть святкувати: як тільки сбУ спробувала зіграти без дончан, то й одразу ж динамівці встановили рекорд! І їм наплювати, що рекорд з приставкою анти - головне, що від динамо!
Ответить
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:17
Це все динамівці: Конопля, Чеберко, Михайличенко, Соболь, Малиновский, Харатин, Макаренко, Зубков, Безус, Ярмоленко, Яремчук?
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:19
Конопля, Забарний - це ще хлопчаки, багато новачків, той же Макаренко не для зібрної і т.п., а таким як ти пустозвонам - все лише динамівці винні. Краще не ганьбись.
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:20
А з донецьких лише Степаненко гарний гравець.
0
-2
Acsakal (Kharkov)
08.10.2020 в 01:01
Ну, якщо вже на те пішло, то Михайличенко, Харатін, Макаренко, Безус, Ярмоленко, Яремчук - усі свого часу належали динамі. А якщо порахувати пропущені збірною голи, то перші 3 на совісті Бущана, 4 гол - від Миколенка, 7 гол від Шепелєва з Забарним...
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 01:05
Все ясно, немає про що говорити. Дитинка якась Шева и Сашо теж колись належали ДК., давай і їх рахувати
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 01:07
Скільки Харатін був в ДК? А Безус? Яремчук? Повторюю: не ганьбись
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.10.2020 в 00:02
главное, что у николь шапаренко причёска с ленточкой)))
Ответить
+5
-12
rivnenskyi (Рівне)
08.10.2020 в 00:04
Шапаренко намагався грати, один з небагатьох.
Ответить
+12
-3
аалекс ( Крым)
08.10.2020 в 00:16
Если бы еще умел.
+2
-3
pilips111 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:16
Был девочкой, девочкой и остался
Ответить
+3
-3
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.10.2020 в 01:04
Николь...
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
08.10.2020 в 00:02
Ответить
0
0
misterFurs (Чернигов)
08.10.2020 в 00:02
Ганьба що тренеру що команді
Ответить
+5
-2
yerik (Chernivtsi)
08.10.2020 в 00:03
Какие варианты, ув. эксперт?
Ответить
0
-2
C_Ballack (Днепр)
08.10.2020 в 00:01
Все кто будет и дальше говорить про необходимость вызова в сборную разных Филипповых, Зубковых, Макаренок, Харатинов и прочего мусора- вспоминайте сегодняшний ужас!!! Люди пас не могут отдать точно, ноги трусятся... И дело не в тренере или сыгранности.. дело в мастерстве этих недофутболистов... а точнее в его отсутствие. Так что, лучше тех что вызываются в основу у нас нет и нечего их травить, что потом на это г... Не смотреть.
Ответить
+8
-8
misterFurs (Чернигов)
08.10.2020 в 00:03
і до чого тут Філіпов
Ответить
+8
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:05
А что, Малиновский смотрелся хорошо?
Ответить
+9
-4
avatar
Romerik (YNWA)
08.10.2020 в 00:08
Да, три удара, два кипер с трудом отбивал. Один из двоих отдавал грамотные передачи вперёд и поперек, другой Шапаренко... Это два луча позитива в этом матче. Ну и Циганков
+5
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:10
Какие пасы? В первом тайме 3 контры запорол и не смог пас принять (черпачком от Ярмолы), вот впечатляющие показатели.
+4
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
08.10.2020 в 00:18
Малина играл, но что он мог один сделать? Как и Цыганков.
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 00:31
Играл Мбаппе. А Малина - что значит один? Зачем он пытался всех обыграть французов - кто виноват? Или пас принять не в силах, то же все виноваты? Я не говорю что он виновен в таком погроме, просто в таких матчах опытные держать "нить игры", а молодняк помогает. В этом матче все с минусом, но Малина (как опытный) - с 3-я минусами.
0
0
Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 00:07
Если перечисленные плохие кандидаты в сборную, то какие ваши варианты?
Ответить
+6
0
Papaye (Dnipro)
08.10.2020 в 00:10
Про вратарей забыли (Пятова тоже)!!! ))))
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...