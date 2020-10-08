Франция - Украина 7:1. Как фанера над Парижем

Оставшись без Александра Зинченко и всех игроков "Шахтера", сборная Украины откровенно плохо сыграла на "Стад де Франс".

Андрей Шевченко решил не менять модель игры сборной - сине-желтые и вторым составом пытались действовать через короткий пас, избегая выносов и прочих атрибутов игры на отбой. Увы, прелести плана испортил прессинг французов и множественные ошибки в передачах. Вдобавок со старта принялась чудить пара "динамовских" центрбеков Забарный - Миколенко. Сперва они проиграли верх Жиру во вратарской, а потом позволили Камавинге нанести удар по воротам. 17-летний вундеркинд из "Ренна" так забил дебютный мяч за сборную.

Это были только цветочки. К середине тайма дубль оформил Оливье Жиру: сперва шикарно пробил издали, а потом головой добил мяч в сетку после простейшей ошибки Бущана. К слову сказать, сегодня Георгий отыграл ничуть не лучше своих коллег-защитников и выручил только в тех эпизодах, где мяч летел строго в него.

Четвертый мяч французы отгрузили после автогола Миколенко - Виталий пытался опередить Жиру и срезал мяч в свои. Получилась эдакая квинтэссенция игры наших в защите в первом тайме.

Самое интересное, что на противоположной половине поля команда Шевченко была далеко не безнадежной. Руслан Малиновский пару раз здорово прикладывался издали, а под конец тайма загубил шикарный шанс после прострела Михайличенко.

Когда в перерыве на поле вышел Виктор Цыганков, стало еще веселее - Украина вдруг начала вести игру. Лидер "Динамо" отыграл один мяч фирменным ударом с левой после смещения. А вот его партнеры свои шансы загубили: Зубков попал в штангу, а Ярмоленко в отрыве бежал слишком медленно, чтобы рассчитывать на гол. Увы, отсутствие практики в клубе сильно сказалось на кондициях Андрея.

Дешам увидел это все и к 60-й минуте выпустил на поле основу, и так отрезок доминирования наших быстренько закончился. Нельзя сказать, что Мбаппе прямо разрывал, но даже без особых усилий он помог отличиться Толиссо и забил сам, легко за пару секунд разобравшись со всей защитой сборной Украины.

Под занавес игры с рикошетом от Забарного забил еще и Гризманн, и только на этом унижение сине-желтых закончилось. Франция сыграла так, как и полагается чемпионам мира, ни больше ни меньше. Что касается обескровленной Украины, то она показала отвратительную игру в защите и вполне приемлемую в нападении. Перед матчами Лиги Наций с Германией и Испанией Андрею Шевченко и его штабу надо срочно привести все к общему знаменателю, иначе будет больно.

Париж. "Стад де Франс"

Франция - Украина - 7:1

Голы: Камавинга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (автогол), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 89 - Цыганков, 53

Франция: Манданда (Меньян, 46) - Павар, Упамекано (Варан, 46), Ленгле, Динь - Камавинга (Погба, 59), Нзонзи, Толиссо - Ауар (Гризманн, 59) - Марсьяль (Мбаппе, 46), Жиру (Бен-Йеддер, 73)

Украина: Бущан - Конопля, Забарный, Миколенко (Чеберко, 46), Михайличенко (Соболь, 46) - Малиновский (Цыганков, 46), Шапаренко, Харатин, Макаренко (Шепелев, 62), Зубков (Безус, 71) - Ярмоленко (Яремчук, 62)

Предупреждения: Малиновский, 43, Харатин, 51, Конопля, 61