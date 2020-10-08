  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: На матч с Францией мы вызывали фактически молодежную сборную
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: На матч с Францией мы вызывали фактически молодежную сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич рассказал, почему сборная разгромно проиграла французам

Шевченко: На матч с Францией мы вызывали фактически молодежную сборную
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции подвел итог товарищеского матча с Францией (1:7).

- Цыганков был лучшим игроком после того, как вышел на замену. Что ему нужно улучшить, чтобы продолжать прогрессировать? И собираетесь ли вы его использовать на проблемном левом фланге полузащиты?

- Виктор набирает форму, и это радует. Честно говоря, у нас много проблематичных позиций. Мы не знаем, какое количество игроков у нас будет в ближайших матчах. Кого мы сможем вызвать, кого не сможем. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. Мы вызывали фактически молодежную сборную, нас ждут две игры с Германией и Испанией. Какая ситуация с игроками Шахтера, будет известно завтра. Поэтому посмотрим, кем мы сможем усилиться.

- Какие позитивные моменты, кроме заигрывания молодых игроков, вы можете вынести из этого матча?

- В такой ситуации игроки отнеслись к матчу с той серьезностью, с которой могли. Они старались, пытались играть. Сегодня сравнивать две команды вообще невозможно. И все равно, какие-то кусочки, эпизоды, особенно в начале второго тайма у нас получились. Все хорошее мы будем забирать. Ну а то что произошло сегодня – это стечение тех обстоятельств, которые есть. Мы играли против чемпиона мира, не смогли привезти оптимальный состав, чтобы хоть как-то конкурировать с ними.

Это футбол, он складывается из эпизодов. У нас были моменты, когда мы могли улучшить ситуацию по счету. То есть, какие-то моменты мы создавали. Так что для зрителей было бы интереснее увидеть еще несколько мячей.

- Сегодня не играл Сидорчук, который сейчас является лидером Динамо…

- Я хочу сказать, что у нас впереди еще два официальных матча, а у Динамо был очень плотный график. Сидорчук и Караваев не играли потому что мы должны планировать дальнейшие матчи. Тем более я не знаю, сможем ли мы еще кого-то дозаявить. На данный момент я должен отталкиваться от тех игроков, которые у меня в обойме. На данный момент у нас всего 18 полевых игроков и 1 вратарь и из этого мы должны исходить, планируя следующие игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
08.10.2020 в 01:40
Шевченко: "На матч ми викликали всіх постійних клієнтів Козирної Карти".
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
08.10.2020 в 01:18
Молодежи нет. И пока что не будет.
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 01:11
вместо подать в отставку Шева решил лепить отмазки. Жаль, ну шо ж - продолжаем шоу
Ответить
+2
-4
Dandelion79
08.10.2020 в 01:16
ну подасть... і хто далі?
Ответить
+1
-1
YANKEE (Херсон)
08.10.2020 в 01:33
торпедируй на х
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 01:44
Слушай сюда квадратно вый и те кто думают по твому..Шева собрал Все лучшее что в этой стране было и за рубежом .Он выиграл с ними выход на ЕВРО и попал в Высший класс группу А ..и это Уже их Пик...Игра сегодня показала что ни Резерва , ни класса для гр. А у СБУ нет и не было (кто бы ее не тренеровал )Оставьте бредовые мысли что укр. футбол богат талантами...это не Топ футбольная страна...во всей Европе в Топ чемпах играют только 3-4 наших футболиста...Все остальные собраны из лучшего что осталось в Украине и Европе...Радуйтесь что играем не с Фарерами и Андорой..(то не престиж..) а лучшими сб. Мира..Спасибо тем кто этого добился и Шеве в 1-ю очередь.
Ответить
+1
-1
Зритель (Харьков)
08.10.2020 в 01:10
В нормальный футбол нынешнее поколение украинских футболистов играть не умеет в принципе, а антифутбол Шевченко запретил. Поэтому влёты, подобные сегодняшнему будут продолжаться.
Ответить
+2
-1
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 01:50
такие Влеты будут привычны для гр. А , но мы же туда стремились
Ответить
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 01:07
Вангую. Сидорчук и Караваев так и не выйдут на поле. Шлюхтер в полном составе вернётся уже сегодня, потому, что мед штаб шлюхтера нашел волшебную пилюлю от короны, которая лечит все, что угодно аккурат после матча с Французами, который этим недоигрокам нах не нужен был, вот и тусили по условным саунам, пока молодняк и Динамовцев раскатывали на стад де Пренс, и все равно влетим и Германии и Испании.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
08.10.2020 в 00:52
зато Шева вошёл в историю СБУ проиграла 7--1 а молодёжку готовил физрук Ротань теперь всё ясно
Ответить
0
-3
oda1979 (Запорожье)
08.10.2020 в 00:44
Предлагаю такой вариант: с Германией играем сборной, составленной из игроков Десны, Зари и Александрии. Против Испании ставим людей из Олимпика, Миная и Ингульца.
Ответить
+1
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:48
На жаль жарт не зараховується - Шева не підозрює про існування більшости цих клубів.
Ответить
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
08.10.2020 в 01:05
Десна(кандидати в СбУ) 0 - 2 вольсбург(нулячі гравці для німецької СбН)...
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...