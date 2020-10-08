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Шевченко: На матч с Францией мы вызывали фактически молодежную сборную
Андрей Николаевич рассказал, почему сборная разгромно проиграла французам
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции подвел итог
- Цыганков был лучшим игроком после того, как вышел на замену. Что ему нужно улучшить, чтобы продолжать прогрессировать? И собираетесь ли вы его использовать на проблемном левом фланге полузащиты?
- Виктор набирает форму, и это радует. Честно говоря, у нас много проблематичных позиций. Мы не знаем, какое количество игроков у нас будет в ближайших матчах. Кого мы сможем вызвать, кого не сможем. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. Мы вызывали фактически молодежную сборную, нас ждут две игры с Германией и Испанией. Какая ситуация с игроками Шахтера, будет известно завтра. Поэтому посмотрим, кем мы сможем усилиться.
- Какие позитивные моменты, кроме заигрывания молодых игроков, вы можете вынести из этого матча?
- В такой ситуации игроки отнеслись к матчу с той серьезностью, с которой могли. Они старались, пытались играть. Сегодня сравнивать две команды вообще невозможно. И все равно, какие-то кусочки, эпизоды, особенно в начале второго тайма у нас получились. Все хорошее мы будем забирать. Ну а то что произошло сегодня – это стечение тех обстоятельств, которые есть. Мы играли против чемпиона мира, не смогли привезти оптимальный состав, чтобы хоть как-то конкурировать с ними.
Это футбол, он складывается из эпизодов. У нас были моменты, когда мы могли улучшить ситуацию по счету. То есть, какие-то моменты мы создавали. Так что для зрителей было бы интереснее увидеть еще несколько мячей.
- Сегодня не играл Сидорчук, который сейчас является лидером Динамо…
- Я хочу сказать, что у нас впереди еще два официальных матча, а у Динамо был очень плотный график. Сидорчук и Караваев не играли потому что мы должны планировать дальнейшие матчи. Тем более я не знаю, сможем ли мы еще кого-то дозаявить. На данный момент я должен отталкиваться от тех игроков, которые у меня в обойме. На данный момент у нас всего 18 полевых игроков и 1 вратарь и из этого мы должны исходить, планируя следующие игры.
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