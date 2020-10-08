Дидье Дешам: Не считайте нас лучше, чем мы есть - у Шевченко были проблемы с составом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на послематчевой пресс-конференции по завершении контрольного матча с Украиной (7:1) первый же вопрос получил о том, была ли игра его команды идеальной.

Не знаю, каково совершенство, но это был приятный вечер для нас.

К сожалению, я не могу взять в кредит то количество моментов, которые мы имели за этот поединок, и семь голов.