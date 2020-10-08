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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Дидье Дешам: Не считайте нас лучше, чем мы есть - у Шевченко были проблемы с составом

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Призывает своих игроков и фанатов не преувеличивать значимость разгрома

Дидье Дешам: Не считайте нас лучше, чем мы есть - у Шевченко были проблемы с составом
Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на послематчевой пресс-конференции по завершении контрольного матча с Украиной (7:1) первый же вопрос получил о том, была ли игра его команды идеальной.

Не знаю, каково совершенство, но это был приятный вечер для нас.

К сожалению, я не могу взять в кредит то количество моментов, которые мы имели за этот поединок, и семь голов.

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Очевидно, что у Шевченко были проблемы с подготовкой к этому поединку (14 отсутствующих, в том числе 3 вратаря).

Вы должны ценить, наслаждаться нашей игрой, но не считайте нас лучше, чем каждый из нас является в реальности, - цитирует France Football.

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В статье: Украина Франция Дидье Дешам
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Комментарии (13)
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Saturn (Киев)
08.10.2020 в 10:07
Какая игра бы не была (товарняк, проблемы с составом) но за сборную так играть нельзя - или тогда нету уважения к своей стране
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0
-3
can (Торонто, Львов)
08.10.2020 в 10:17
Нельзя требовать того, чего нельзя. Выйди против Майка Тайсона, а потом уважай свою страну, настолько насколько сможешь. Слишком разный уровень. И на сегодняшний день - это неизбежно, тем более без лидеров и не наиграным составом.
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+3
0
Technical
08.10.2020 в 10:34
Я б так не порівнював, проти Франції вчора вийшов не Фк Минай чи Волинь все таки. Вийшли гравці Динамо, Десни, Андерлехту, Брюгге, Аталанти, Вест-Хему... і 7:1. Так не повинно бути. Я чекав поразки. ну 3:0, 4-1. Французи теж експериментували. Але не 7:1
0
0
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Spokoyno (Киев)
08.10.2020 в 10:02
Дійсно у Дешама три... чотири десятки гравців основи, а нам навіть один відповідного класу важко наскребти. Та тут ще травми, короновірус І що Шевченко міг зробити? Зіграти в "антифутбол", коли команда тільки почала засвоювати більш прогресивний стиль? Чи продовжувати йти своїм шляхом і отримати як Клопп? Який теж сім отримав...
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+3
-1
can (Торонто, Львов)
08.10.2020 в 10:11
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+1
0
storm_ua (Николаев)
08.10.2020 в 10:00
Да ландо, основной состав, обыграли бы с этим же счётом. Просто Шева не тренер, а наши игроку не профи, так аматеры средней руки. А Португалия нас должна была обыгрывать с этим же счётом, просто забили нам из 11 голевых моментов, только 1. И мы вдруг поверили, что чего то стоим в этом футбольном мире.. А я говорил, придёт старушка реальность, и все поставит на своё место. Готовьтесь к очередным голеадам от Испании и Германии, думаю по 6-8 голов пропустим
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0
-2
vgolovan (полтава)
08.10.2020 в 08:46
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0
-1
can (Торонто, Львов)
08.10.2020 в 09:08
Да харош уже. И так все видят, что у тебя мозги отбитые. Видно, что устал уже, аж язык по полу валяешь. Зачем тебе проблемы вголоване?
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+2
0
vgolovan (полтава)
08.10.2020 в 09:47
0
-1
vgolovan (полтава)
08.10.2020 в 08:46
у него же динамовское сердце
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+1
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
08.10.2020 в 09:19
Ну це багато чого пояснює))))
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0
-2
vgolovan (полтава)
08.10.2020 в 08:45
у шевченка проблемы с мозгами и никакой состав ему в этом не поможет
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+3
-3
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DynamoKiyv (Київ)
08.10.2020 в 10:50
проблемы с мозгами у тебя, убогое никчемное существо
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0
0


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