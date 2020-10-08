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Дидье Дешам: Не считайте нас лучше, чем мы есть - у Шевченко были проблемы с составом
Призывает своих игроков и фанатов не преувеличивать значимость разгрома
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на послематчевой пресс-конференции по завершении контрольного матча с
Не знаю, каково совершенство, но это был приятный вечер для нас.
К сожалению, я не могу взять в кредит то количество моментов, которые мы имели за этот поединок, и семь голов.
Очевидно, что у Шевченко были проблемы с подготовкой к этому поединку (14 отсутствующих, в том числе 3 вратаря).
Вы должны ценить, наслаждаться нашей игрой, но не считайте нас лучше, чем каждый из нас является в реальности, - цитирует France Football.
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