Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией

Каких там небес..Это журналисты и фанаты их туда вознесли...Конечно Шева старался привить им класный футбол ..и иногда получалось (с Сербией и Португалией ,Швейцарией ) , но это больше на кураже и фарте . По факту в укр. футболе Нет футболистов высокого класса чтобы играть на равных со сборнвми Топ. гр.А и не было . Это ФАНАТАМ нужно опустится на землю ,и не требовать от игроков СБУ и Шевы чего-то невозможного ..при его скромных возможностях с резервом и мастерством большинства футболистов..Наш удел побеждать Андоры и Фареры (как Дания т.к. от Люксембурга еле отскочили )..Вот группа С или ниже это наш реальный уровень..Остальное Мифы которые сами себе создали..