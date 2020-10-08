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Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

Залетало почти все

Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией
Новина українською

Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал ТК Футбол поражение от Франции в контрольном матче со счетом 1:7.

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Пытались себя проявить и выполнить требования главного тренера.

В принципе один забили, были моменты еще забивать. Но в этот день почти все залетало в наши ворота.

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В статье: Украина Франция Виктор Цыганков
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(7 голосов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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Червяк (Донецкая)
08.10.2020 в 13:58
Крепче будем
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 13:33
До речі, німцям вдома (у Києві) ще ні разу не програвали: три нічиї- дві у офіційних 1997 0-0 та 2001 1-1, та у товарняку 2011 3-3. Невже?(
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0
0
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Усе буде добре (Київ)
08.10.2020 в 12:54
І вам, і нам показали дійсний рівень збірної і її гравців. Вийшли на поле так, неначе чемпіони світу вони, а не французи. Коли схаменулися - було вже пізно. А проти зірок у другому таймі робити було нічого. Була б вчора наша основа, було б 1-4 у кращому разі. Чекаємо на суботу. У вас є шанс - турки ж змогли.
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0
0
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 13:02
Так Турция на сегодня сильнее СБУ тоже ..даже с игроками Шахтера ..они сейчас и УПЛ как сонные мухи играют ..пропал кураж..Что из них мог выдавить Шева..ни мастерства ,но куража ни фарта..Потому и влетаем...Нужен еще опыт ,которого недостаточно и терпение Могли же больше французам забить ..Мастерства не хватило ..и жадность Ярмоленко.
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0
0
vgolovan (полтава)
08.10.2020 в 12:42
хороших футболистов у нас много а вот команды нет и не будет пока умного тренера не найдут
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+1
-1
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 13:14
Каких там небес..Это журналисты и фанаты их туда вознесли...Конечно Шева старался привить им класный футбол ..и иногда получалось (с Сербией и Португалией ,Швейцарией ) , но это больше на кураже и фарте . По факту в укр. футболе Нет футболистов высокого класса чтобы играть на равных со сборнвми Топ. гр.А и не было . Это ФАНАТАМ нужно опустится на землю ,и не требовать от игроков СБУ и Шевы чего-то невозможного ..при его скромных возможностях с резервом и мастерством большинства футболистов..Наш удел побеждать Андоры и Фареры (как Дания т.к. от Люксембурга еле отскочили )..Вот группа С или ниже это наш реальный уровень..Остальное Мифы которые сами себе создали..
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0
0
alex.belogubko (одесса)
08.10.2020 в 12:25
зато вошли в историю ---7-1 позор
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+1
-1
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 13:19
Это не Позор ...а реалии...Если условно против Кличко на ринг выйдет ..средневес Накаут ему будит Обеспечен...и какой тут позор...Это бонус за Мужество ..что вообще вышел..
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 12:07
Нічого, може тепер трохи спуститеся з небес на землю.
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+3
-2
aleks68
08.10.2020 в 12:42
вчера перед матчем ты жертва аборта пела другое.спустится с небес на землю?сколько можно спускаться?все они прекрасно понимают что к чему.и цыганков тоже в курсе
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+1
-2
balamyt (Boston)
08.10.2020 в 12:52
Каких там небес..Это журналисты и фанаты их туда вознесли...Конечно Шева старался привить им класный футбол ..и иногда получалось (с Сербией и Португалией ,Швейцарией ) , но это больше на кураже и фарте . По факту в укр. футболе Нет футболистов высокого класса чтобы играть на равных со сборнвми Топ. гр.А и не было . Это ФАНАТАМ нужно опустится на землю ,и не требовать от игроков СБУ и Шевы чего-то невозможного ..при его скромных возможностях с резервом и мастерством большинства футболистов..Наш удел побеждать Андоры и Фареры (как Дания т.к. от Люксембурга еле отскочили )..Вот группа С или ниже это наш реальный уровень..Остальное Мифы которые сами себе создали..
Ответить
+1
-1


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