Национальная сборная Украины
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Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией
Залетало почти все
Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал ТК Футбол поражение от Франции в контрольном матче со счетом 1:7.
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Пытались себя проявить и выполнить требования главного тренера.
В принципе один забили, были моменты еще забивать. Но в этот день почти все залетало в наши ворота.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (11)
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Червяк (Донецкая)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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balamyt (Boston)
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vgolovan (полтава)
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alex.belogubko (одесса)
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