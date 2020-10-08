Экс-игрок сборной Украины: Наши игроки были растерянными - это и есть нехватка опыта

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин, который в 1999 году принимал участие в первой игре отбора ЧЕ-2000 против французов на "Стад де Франс", закончившейся со счетом 0:0, прокомментировал вчерашнюю встречу команды Андрея Шевченко с действующими чемпионами мира.

- Счет 1:7 говорит о том, что у нас нет ближайшего резерва и главному тренеру в перспективе не на кого рассчитывать?

- Да, от этого никуда не денешься и никуда не спрячешься. Свои коррективы в игру внес коронавирус. Понятно, не хватило опыта, сыгранности, и по резервному составу прошлись тяжелым катком. Если с испанцами говорили о не довосстановлении, то сейчас об этом говорить не приходиться. На сегодня Франция просто сильнее! Но как бы там ни было, хочется поддержать тренерский штаб и ребят. Обстоятельства так сложились, что в этой игре ничего не получилось.

Есть проблемы и не все так гладко. Казалось, что у нас есть хороший резерв, но когда опытных игроков не хватает, явно виден провал. Особенно это касается обороны, которая выглядела блекло. Средняя линия сыграла слабо, позволила беспрепятственно много бить сопернику по воротам со средней дистанции. Полузащита не оказывала давления на французских игроков. Наши ребята были растерянными и неуверенными. Это и есть нехватка опыта, особенно на фоне такого оппонента.

- Сборная Франции, также играла полурезервным составом. И складывалось впечатление, что действовала не на максимальных оборотах. Если бы забила все что создала, то счет мог бы быть еще более ужасающим.

- Получается их резерв намного сильнее нашего. А когда вышли Гризманн, Мбаппе, Погба, нашим ребятам стало еще тяжелей.

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- Пара центральных защитников Миколенко и Забарный "разрешала" французам делать все в штрафной площадке. Да и удивило появление Конопли в стартовом составе, который не блещет даже в нашем чемпионате.

- Да, повторюсь: линия обороны сыграла очень слабо. Плюс к этому беда при стандартах, которые были полностью проиграны, любой нес потенциальную угрозу. Наша молодежь не была готова противостоять такому грозному сопернику. Забарный и Конопля пока не готовы заменить основных игроков сборной. Не проявили себя Харатин и Зубков, да и другие… Конечно, ребята набивают шишки, но не хотелось бы с таким счетом.

- Накануне матчей с Германией и Испанией столь крупный проигрыш - это психологический удар также и для основы, которая будет выходить на поле с мыслями о прошедшем поединке.

- Да и для тренерского штаба также болезненный удар. Сейчас много шишек сыпется на их голову. Хотелось бы всех поддержать в такую трудную минуту. Но думаю, разберутся и справятся. Желаю нашей сборной оптимизма, быстрее преодолеть трудности и в следующих мачтах выглядеть более достойно.