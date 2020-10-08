InStat определил лучшего и худшего из игроков сборной Украины в матче с Францией

Центральный полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком национальной сборной Украины в товарищеском матче с Францией (1:7) по данным InStat.

У Руслана 305 баллов.

На втором месте в украинской сборной вингер Виктор Цыганков - 291 балл, третий - полузащитник Евгений Макаренко, у которого 285 баллов.

Худший показатель у защитника Виталия Миколенко - 193 балла.

В общем лучшим игроком матча стал нападающий сборной Франции Оливье Жиру (384).