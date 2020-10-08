Национальная сборная Украины
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InStat определил лучшего и худшего из игроков сборной Украины в матче с Францией
Хавбек и защитник
Центральный полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком национальной сборной Украины в товарищеском матче с Францией (1:7) по данным InStat.
У Руслана 305 баллов.
На втором месте в украинской сборной вингер Виктор Цыганков - 291 балл, третий - полузащитник Евгений Макаренко, у которого 285 баллов.
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Худший показатель у защитника Виталия Миколенко - 193 балла.
В общем лучшим игроком матча стал нападающий сборной Франции Оливье Жиру (384).
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Источник:Трибуна
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