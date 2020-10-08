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InStat определил лучшего и худшего из игроков сборной Украины в матче с Францией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хавбек и защитник

InStat определил лучшего и худшего из игроков сборной Украины в матче с Францией
Новина українською

Центральный полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком национальной сборной Украины в товарищеском матче с Францией (1:7) по данным InStat.

У Руслана 305 баллов.

На втором месте в украинской сборной вингер Виктор Цыганков - 291 балл, третий - полузащитник Евгений Макаренко, у которого 285 баллов.

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Худший показатель у защитника Виталия Миколенко - 193 балла.

В общем лучшим игроком матча стал нападающий сборной Франции Оливье Жиру (384).

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В статье: Украина Франция Оливье Жиру Евгений Макаренко Руслан Малиновский Виктор Цыганков Виталий Миколенко InStat
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