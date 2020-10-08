Апокалипсис сегодня. Часть первая? Акценты зрителя на игре Франции с Украиной

Писать об этом трудно. Гораздо проще было придумать заголовок, честное слово, еще до матча.

Вообще, «товарняки» не смотрю уже очень давно. Ибо они могут дать, для обычного зрителя, лишь сбивчивую, а то и реально искаженную информацию. Интерес к данному поединку (если его можно так назвать) был вызван тем, что он начинал беспримерную в истории серию Украины: три матча с тремя «китами» в течение недели.

И завершился историческим погромом. Увы, чуда не произошло.

Самое грустное, что крупное поражение было ожидаемым. Возможно, не настолько чудовищным, но тут надо отдать должное сопернику, который профессионально отнесся к своим обязанностям, да и, наверное, хотел порадовать своих долгожданных болельщиков на трибунах. Хотя, конечно, из трусов у них никто не выпрыгивал. Естественно, они держали в уме Португалию.

Самое гнусное, что все наши «отмазки» суть действительно объективные причины. И сам факт встречи с чемпионами мира накануне двух подряд «монстров» группы Лиги наций – календарь, хуже не придумаешь. Причина известна: чертов коронавирус, глобально извративший нашу футбольную жизнь, как, впрочем, и всю остальную. Ну не нужны они были нам вчера, изначально.

И дичайшие проблемы с составом. Ясно, что Шевченко не выставил бы с французами основу, но так же очевидно, что его «старт» был бы результатом четко спланированной ротации. Которой вчера и не пахло. Уж коли на поле вышли даже те, кого экстренно довызывали, а ворота защищал третий (а по моему личному мнению, еле пятый) кипер страны – о чем тут еще говорить?

О том, что и Франция начинала полудублем? Я вас умоляю… Во-первых, еще раз подчеркну: в отличие от нас эта ротация была плановой. Во-вторых, еще никто не забыл, как семь лет назад они легким движением руки поменяли большую часть состава и уничтожили команду Фоменко – столь убедительную до этого в Киеве. С тех пор они стали только сильнее. И прилично сильнее.

А психология? Кто-нибудь подумал о том, как вся эта свистопляска сказалась на моральном состоянии команды?

И, наконец, то, что многим сейчас не понравится. Но это медицинский факт: Франция, как футбольная страна и футбольная нация была и остается неизмеримо сильнее и выше Украины. Как бы мы тут ни корячились, и сколько бы ни читали мантру о «комплексе неполноценности, от которого нужно избавляться».

Короче, вчера мы были обречены на заклание.

Это понимал Шевченко, это понимали все мало-мальски имеющие представление о современных реалиях футбола люди. И только те, кто не хочет смотреть в глаза этой пугающей и неприглядной правде, могли мечтать о том, как «хлопцы костьми лягут, но не посрамят чести», и прочий бред. Чего ради? Чтобы потом таки-лечь на поле с немцами, в важной турнирной игре?

Пандемия, уже вдоволь поиздевавшаяся над всем миром, в том числе, сыграла злую шутку с командой Шевы. Вместо того чтобы логически плавно продолжить свое восхождение на Евро, она была брошена в мясорубку элитного дивизиона Лиги наций – после длительного вынужденного простоя футболистов. Пресловутый рестарт – это вам не дубль-два на щелк пальца.

И вот, после, я убежден в этом, лучшего матча в истории сборной Украины – с Сербией, под руководством этого тренерского штаба мы получили и однозначно худший. Но кто еще и когда был поставлен в столь катастрофические условия?

Что могу сказать об этом матче? Что для болельщиков Франции он превратился в сплошной кайф: футбола было – хоть залейся, и пился он легко и весело. Два десятка голевых моментов за игру, почти три четверти из которых представляли конкретную угрозу. В общем и целом, где-то 70 на 30 в пользу хозяев поля. Но при этом они реализовали каждый второй шанс.

Что счет по-любому должен был быть крупным, но по-хорошему – где то 5:2. Однако кому от этого станет легче?

Что нас похоронил первый же гол очередного 17-летнего киллера: уже на 9-й минуте все встало на свои места. Без вариантов. Свой первый момент нам позволили создать лишь после 3:0. А вообще активничать у их ворот – только в течение двадцатиминутки ровно посредине матча.

Что на нас ополчилась в этот вечер в Париже даже Фортуна: автогол Миколенко, удар Зубкова в штангу, там еще какой-то рикошет, говорят… Врач сказал: в морг – значит, в морг. Это еще спасибо, что Фемида не вмешивалась, хотя при таких обстоятельствах латвийский судья мог позволить себе роскошь посмотреть футбол.

Что самыми яркими фигурами матча назвал бы Жиру, Ауара и Мбаппе – именно в такой последовательности. А у нас запомнился, пожалуй, лишь Малиновский до перерыва.

Что Бущан, по большому счету, пропустил вдвое больше голов, нежели совершил важных сэйвов. Хотя валить на него все может лишь случайно заглянувшая с кухни домохозяйка или начинающий «ботаник» школьного возраста. Хотя, по мнению моих знакомых ценителей вратарского искусства, он и отыграл достаточно неудачно.

Игра была из разряда: забыть, как страшный сон. Другое дело, что наши ночные кошмары могут на этом не закончиться. Допустим, тестовые качели вернут нам Лунина с Панькивым. И даже примчится на выручку кавалерия из-за гор – точнее, бригада из забоя. Вы же понимаете, что волшебным образом, само собой, все не срастется и не заживет.

А уже послезавтра нас ждет наточивший клыки матерый и голодный хищник с, таки-да, колоссальным превосходством в области футбольного менталитета. Какой бы состав он ни выставил. Боюсь, ничем хорошим для нас и это не закончится. Об Испании же пока и думать боюсь…

Как там Милевский говорил: 2020 – темные времена? Но почему-то уверен: есть в Украине люди, которые только и ждали подобного, дабы использовать в своих грязных «политических» целях. Им плевать на объективные причины, со временем они во всем обвинят тренера, а главное – того, кто крикнул из ветвей: «Андрей большой – ему видней!»

Вам охота участвовать в этом фарсе? Лично я стараюсь держать руки чистыми. Врачи рекомендуют.

Крепитесь, граждане: надвигается Германия! Или не так: граждане, воздушная тревога!!!