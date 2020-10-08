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Национальная сборная Украины

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Малиновский после разгрома от Франции: Оправданий нет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Впереди у сборной матчи с Германией и Испанией

Малиновский после разгрома от Франции: Оправданий нет
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире ТК "Футбол" высказался о поражении в контрольном матче против национальной команды Франции (1:7). Отметим, что Украина потерпела самое крупное поражение в истории.

"Все вышли настроенными на игру, старались. Конечно, если брать состав, то многие ребята не играли друг с другом.

Оправданий нет. Я думаю, нам еще есть куда расти и прогрессировать. Футбол очень динамичный, поэтому нам нужно увеличивать скорости, играть быстрее, больше делать движений на поле без мяча", - сказал Малиновский.

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Напомним, что 10 и 13 октября сборная Украины в Лиге наций сыграют с Германией и Испанией.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Национальная сборная Франции
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Comment06 (Украина)
08.10.2020 в 19:15
Первый адекватный ответ
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Викторович74 (Кривой Рог)
08.10.2020 в 19:08
Русик,честно ты был самый быстрый на поле в матче Франция Укриана..Я видел честно тебя на скоростях.мне понимаешь 47 лет и я знаток футбола, ты..как бабушка говорит...вумничка..так держать..Не вени,пацаны тоже старались в принципе но...жаль за результат.
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balamyt (Boston)
08.10.2020 в 18:41
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