Малиновский после разгрома от Франции: Оправданий нет

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире ТК "Футбол" высказался о поражении в контрольном матче против национальной команды Франции (1:7) . Отметим, что Украина потерпела самое крупное поражение в истории.

"Все вышли настроенными на игру, старались. Конечно, если брать состав, то многие ребята не играли друг с другом.

Оправданий нет. Я думаю, нам еще есть куда расти и прогрессировать. Футбол очень динамичный, поэтому нам нужно увеличивать скорости, играть быстрее, больше делать движений на поле без мяча", - сказал Малиновский.

Напомним, что 10 и 13 октября сборная Украины в Лиге наций сыграют с Германией и Испанией.