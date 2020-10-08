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Малиновский после разгрома от Франции: Оправданий нет
Впереди у сборной матчи с Германией и Испанией
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире ТК "Футбол" высказался о поражении в контрольном матче
"Все вышли настроенными на игру, старались. Конечно, если брать состав, то многие ребята не играли друг с другом.
Оправданий нет. Я думаю, нам еще есть куда расти и прогрессировать. Футбол очень динамичный, поэтому нам нужно увеличивать скорости, играть быстрее, больше делать движений на поле без мяча", - сказал Малиновский.
Напомним, что 10 и 13 октября сборная Украины в Лиге наций сыграют с Германией и Испанией.
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