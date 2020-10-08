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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины вернулась в Киев

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда продолжит подготовку к матчам Лиги наций

Сборная Украины вернулась в Киев
Новина українською

После разгрома в товарищеском матче от сборной Франции (1:7), сборная Украины взяла курс на Киев.

Делегация прилетела в Киев в четверг после обеда, где и продолжит подготовку к двум следующим матчам в рамках Лиги наций.

Напомним, что в субботу 10 октября Украина сыграет с Германией, а во вторник 13 октября – с Испанией. Оба матча пройдут на НСК "Олимпийский".

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В статье: Украина
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 19:17
Встречайте триумфаторов! Там бокаса та, уже со всеми перефоткался и переобнимался!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.10.2020 в 18:51
На щиту ...
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