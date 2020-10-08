Национальная сборная Украины
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Сборная Украины вернулась в Киев
Команда продолжит подготовку к матчам Лиги наций
После
Делегация прилетела в Киев в четверг после обеда, где и продолжит подготовку к двум следующим матчам в рамках Лиги наций.
Напомним, что в субботу 10 октября Украина сыграет с Германией, а во вторник 13 октября – с Испанией. Оба матча пройдут на НСК "Олимпийский".
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 19:17
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.10.2020 в 18:51
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