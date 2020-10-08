Сборная Украины вернулась в Киев

После разгрома в товарищеском матче от сборной Франции (1:7) , сборная Украины взяла курс на Киев.

Делегация прилетела в Киев в четверг после обеда, где и продолжит подготовку к двум следующим матчам в рамках Лиги наций.

Напомним, что в субботу 10 октября Украина сыграет с Германией, а во вторник 13 октября – с Испанией. Оба матча пройдут на НСК "Олимпийский".