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Сборная Украины уже работает в Киеве. В пятницу к команде присоединятся три игрока Шахтера
Тренерский штаб может рассчитывать на Виктора Коваленко, Марлоса и Валерия Бондаря
После разгрома в товарищеском матче от сборной Франции (1:7),
В Киеве команду уже ждал вратарь Никита Шевченко, которого тренерский штаб вызвал в сборную накануне. Вечером Никита провел свою первую после трехлетнего перерыва тренировку с национальной командой.
В вечерней тренировке приняли участие все 19 полевых игроков, присутствующих в лагере сборной, остальные футболисты работали отдельно с тренером по физподготовке.
Завтра в лагерь сборной Украины прибудут три игрока донецкого "Шахтера" - Виктор Коваленко, Марлос, а также центрбек Валерий Бондарь, которого тренерский штаб довызвал сегодня.
В то же время Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, ПЦР-тесты которых показали сегодня положительные результаты, не смогут помочь национальной команде в играх с Германией и Испанией.
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