Сборная Украины уже работает в Киеве. В пятницу к команде присоединятся три игрока Шахтера

После разгрома в товарищеском матче от сборной Франции (1:7), сборная Украины взяла курс на Киев. Делегация прилетела в Киев в четверг после обеда, где и продолжит подготовку к двум следующим матчам в рамках Лиги наций.

В Киеве команду уже ждал вратарь Никита Шевченко, которого тренерский штаб вызвал в сборную накануне. Вечером Никита провел свою первую после трехлетнего перерыва тренировку с национальной командой.

В вечерней тренировке приняли участие все 19 полевых игроков, присутствующих в лагере сборной, остальные футболисты работали отдельно с тренером по физподготовке.

Завтра в лагерь сборной Украины прибудут три игрока донецкого "Шахтера" - Виктор Коваленко, Марлос, а также центрбек Валерий Бондарь, которого тренерский штаб довызвал сегодня.

В то же время Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, ПЦР-тесты которых показали сегодня положительные результаты, не смогут помочь национальной команде в играх с Германией и Испанией.