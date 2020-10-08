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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины уже работает в Киеве. В пятницу к команде присоединятся три игрока Шахтера

Национальная сборная Украины
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Тренерский штаб может рассчитывать на Виктора Коваленко, Марлоса и Валерия Бондаря

Сборная Украины уже работает в Киеве. В пятницу к команде присоединятся три игрока Шахтера
Новина українською

После разгрома в товарищеском матче от сборной Франции (1:7), сборная Украины взяла курс на Киев. Делегация прилетела в Киев в четверг после обеда, где и продолжит подготовку к двум следующим матчам в рамках Лиги наций.

В Киеве команду уже ждал вратарь Никита Шевченко, которого тренерский штаб вызвал в сборную накануне. Вечером Никита провел свою первую после трехлетнего перерыва тренировку с национальной командой.

В вечерней тренировке приняли участие все 19 полевых игроков, присутствующих в лагере сборной, остальные футболисты работали отдельно с тренером по физподготовке.

Завтра в лагерь сборной Украины прибудут три игрока донецкого "Шахтера" - Виктор Коваленко, Марлос, а также центрбек Валерий Бондарь, которого тренерский штаб довызвал сегодня.

В то же время Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, ПЦР-тесты которых показали сегодня положительные результаты, не смогут помочь национальной команде в играх с Германией и Испанией.

Сборная Украины уже работает в Киеве. В пятницу к команде присоединятся три игрока Шахтера - изображение 1Сборная Украины уже работает в Киеве. В пятницу к команде присоединятся три игрока Шахтера - изображение 2Сборная Украины уже работает в Киеве. В пятницу к команде присоединятся три игрока Шахтера - изображение 3Сборная Украины уже работает в Киеве. В пятницу к команде присоединятся три игрока Шахтера - изображение 4
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В статье: Украина Марлос Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Валерий Бондарь
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Источник:
УАФ

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