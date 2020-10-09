21 год назад Шевченко забил легендарный гол в ворота Филимонова

9 октября 1999 года на московском стадионе "Лужники" состоялся поединок отбора на ЕВРО-2000, в котором россияне принимали национальную сборную Украину.

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На 75-й минуте поединка счет на табло открыл футболист хозяев Валерий Карпин. "Сине-желтым" удалось отыграться в конце встречи – гол со стандарта (Смертин нарушил правила на Мизине) забил тогда еще 23-летний нападающий сборной Украины Андрей Шевченко. Форварду удалось закинуть мяч за шиворот вратарю сборной России – Александру Филимонову регулярно вспоминают чудовищную ошибку.

Поединок так и завершился с единицами на табло. В стыковых матчах Словения остановила сборную Украины.