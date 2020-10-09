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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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21 год назад Шевченко забил легендарный гол в ворота Филимонова

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Словно вчера это было

21 год назад Шевченко забил легендарный гол в ворота Филимонова
Новина українською

9 октября 1999 года на московском стадионе "Лужники" состоялся поединок отбора на ЕВРО-2000, в котором россияне принимали национальную сборную Украину.

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На 75-й минуте поединка счет на табло открыл футболист хозяев Валерий Карпин. "Сине-желтым" удалось отыграться в конце встречи – гол со стандарта (Смертин нарушил правила на Мизине) забил тогда еще 23-летний нападающий сборной Украины Андрей Шевченко. Форварду удалось закинуть мяч за шиворот вратарю сборной России – Александру Филимонову регулярно вспоминают чудовищную ошибку.

Поединок так и завершился с единицами на табло. В стыковых матчах Словения остановила сборную Украины.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Россия Александр Филимонов
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Комментарии (10)
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beatles (Крижопіль)
09.10.2020 в 14:54
...а потом Филимонова купили Динамо! Вот это было действительно смешно))
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
09.10.2020 в 14:11
Эх.... были времена....
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0
0
Djibouti (Djibouti)
09.10.2020 в 13:37
Этот гол можно смотреть вечно!!!!!
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
09.10.2020 в 14:32
Снял з языка)
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.10.2020 в 13:35
орал тогда так, что окна дрожали
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+1
0
Dr. House (Подолье)
09.10.2020 в 13:31
Помню как парашинский "Советский спорт" дал статью в преддверии матча под названием : Бей, Хохлов, спасай Россию. Уже тогда уроды лишнехромосомные вынашивали свои руссофашистские идеи. Убрали Чорновола, оставив кгбита Кучму, создали партию Громада, из которой потом Партия Регионов вылезла. И никто на это не обращал внимание. Мышебратья... А теперь слуги урода и опежопы продолжают разрушение Украины... И черви вылазят отовсюду...
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+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.10.2020 в 13:37
да, и фотка Хохлова, типа дисклеймер. А свои руссофашистские идеи они вынашивали сотни лет
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+2
-1
Plagin (Prad)
09.10.2020 в 13:52
Така ж назва була і в газеті 'Команда'.
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0
0
Dr. House (Подолье)
09.10.2020 в 14:57
В Команді була ця фотка з метою затравки після гри, типу, ну що ,су.ки , з'їли?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.10.2020 в 14:47
было-было!
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