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Боль ввиду обстоятельств и неуступчивости. Обзор матча Франция – Украина. Аудиомнение #46
Есть небольшое подозрение, что основа с таким планом на игру также бы не избежала разгрома…
Анализируем "ненужный" октябрьский спарринг между сборными Украины и Франции. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Обсуждаем крупнейшее поражение в истории главной украинской команды в преддверии важных поединков Лиги наций. Коронавирус, безусловно, повлиял, но есть вопросы к плану Шевченко, прыжкам Бущана и позиции Миколенко. Нехватка Степаненко как один из самых важных факторов разгрома и неизменные подходы тренерского штаба "сине-желтых" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
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