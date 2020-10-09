Боль ввиду обстоятельств и неуступчивости. Обзор матча Франция – Украина. Аудиомнение #46

Анализируем "ненужный" октябрьский спарринг между сборными Украины и Франции. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Обсуждаем крупнейшее поражение в истории главной украинской команды в преддверии важных поединков Лиги наций. Коронавирус, безусловно, повлиял, но есть вопросы к плану Шевченко, прыжкам Бущана и позиции Миколенко. Нехватка Степаненко как один из самых важных факторов разгрома и неизменные подходы тренерского штаба "сине-желтых" – еще больше мыслей внутри подкаста.