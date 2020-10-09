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Никита Шевченко: Сборная Германии - это гранд, но со всеми можно играть

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Голкипер Зари вернулся в сборную Украины

Никита Шевченко: Сборная Германии - это гранд, но со всеми можно играть
Новина українською

В связи с кадровыми проблемами в расположение сборной Украины прибыл вратарь луганской "Зари" Никита Шевченко, который поделился впечатлениями от возвращения в национальную команду, а также оценил результат предыдущей игры.

- Я приехал с великолепным настроением. Всегда приятно приезжать в главную команду страны, тем более - после долгого перерыва. Готовлюсь с ребятами, а там чем смогу, тем и помогу.

- Это хорошая возможность наконец дебютировать в сборной?

- Так и есть. Если тренерский штаб предоставит такую ​​возможность, постараюсь им воспользоваться.

- В товарищеском матче с Францией сборная Украины пропустила семь мячей. Как думаешь, почему так случилось?

- Как говорится, все бывает впервые. Это футбол. Это опыт. Необходимо проанализировать игру, ошибки, забыть этот поединок и постараться больше такого не повторять.

- Хорошо, что это была товарищеская встреча?

- Конечно. Тем более, что получили взбучку сейчас, перед официальным матчем. Поиграли с хорошей командой, высококлассными футболистами. Все, что ни делается, - все к лучшему.

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- Теперь нас ждет поединок с Германией, но уже дома, со зрителями. Это важный фактор?

- Очень важно, потому что все соскучились за матчами с болельщиками. Я думаю, и они соскучились по главной команде страны. Думаю, получится интересный поединок. Мы постараемся порадовать наших фанатов.

- Какого мнения ты о нынешней сборной Германии?

- Это гранд на уровне национальных сборных. Хорошая команда, но со всеми можно играть, что мы неоднократно подчеркивали. В футболе может быть все, за это его и любят. Это непредсказуемая игра.

- Главный тренер сборной сказал тебе несколько слов после приезда?

- Поприветствовал. Конечно, все были расстроены... Сказал готовится, тренироваться, чувствовать себя как дома.

- Завтра будет новый день, и грусть должна уйти.

- Я надеюсь на это. Понятно, что после таких поражений трудно, и верю, что каждый из ребят это преодолеет. Плохое надо забывать побыстрее. Жизнь продолжается.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Никита Шевченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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KDK2020 (Киев)
09.10.2020 в 18:49
клюбом в Києві ніхто нікого не називає, так говорять дикуни, що спустилися з гір прямо у Вроцлав, замість того, щоби жити і працювати на Батьківщині.
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-2
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Инспектор ( )
09.10.2020 в 17:50
Да конечно играть можно со всеми. Вот с сыграли с вторым составом Франции, проиграли всего 7-1. Ну то такэ
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-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
09.10.2020 в 17:49
Головне руки не прибирай,як отой чувак з вєлікого клюбу
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-3


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