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Никита Шевченко: Сборная Германии - это гранд, но со всеми можно играть
Голкипер Зари вернулся в сборную Украины
В связи с кадровыми проблемами в расположение
- Я приехал с великолепным настроением. Всегда приятно приезжать в главную команду страны, тем более - после долгого перерыва. Готовлюсь с ребятами, а там чем смогу, тем и помогу.
- Это хорошая возможность наконец дебютировать в сборной?
- Так и есть. Если тренерский штаб предоставит такую возможность, постараюсь им воспользоваться.
- В товарищеском матче с Францией сборная Украины пропустила семь мячей. Как думаешь, почему так случилось?
- Как говорится, все бывает впервые. Это футбол. Это опыт. Необходимо проанализировать игру, ошибки, забыть этот поединок и постараться больше такого не повторять.
- Хорошо, что это была товарищеская встреча?
- Конечно. Тем более, что получили взбучку сейчас, перед официальным матчем. Поиграли с хорошей командой, высококлассными футболистами. Все, что ни делается, - все к лучшему.
- Теперь нас ждет поединок с Германией, но уже дома, со зрителями. Это важный фактор?
- Очень важно, потому что все соскучились за матчами с болельщиками. Я думаю, и они соскучились по главной команде страны. Думаю, получится интересный поединок. Мы постараемся порадовать наших фанатов.
- Какого мнения ты о нынешней сборной Германии?
- Это гранд на уровне национальных сборных. Хорошая команда, но со всеми можно играть, что мы неоднократно подчеркивали. В футболе может быть все, за это его и любят. Это непредсказуемая игра.
- Главный тренер сборной сказал тебе несколько слов после приезда?
- Поприветствовал. Конечно, все были расстроены... Сказал готовится, тренироваться, чувствовать себя как дома.
- Завтра будет новый день, и грусть должна уйти.
- Я надеюсь на это. Понятно, что после таких поражений трудно, и верю, что каждый из ребят это преодолеет. Плохое надо забывать побыстрее. Жизнь продолжается.
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