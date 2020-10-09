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Хавбек сборной Германии Хофманн: Мы очень хотим выиграть у Украины, и знаем, как это сделать

Национальная сборная Украины
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В субботу Украина и Германия сыграют в Лиге наций

Хавбек сборной Германии Хофманн: Мы очень хотим выиграть у Украины, и знаем, как это сделать
Новина українською

Полузащитник сборной Германии Йонас Хофманн поделился ожиданиями от выездного матча бундестим со сборной Украины.

"Мы очень хотим выиграть эту игру. И знаем, как это сделать.

К тому же, с каждым успешным матчем в команде прибавляется легкости и хорошего настроения.

Впрочем, и сейчас в команде атмосфера позитивная, мотивированная и абсолютно амбициозная. Логично, что для нас было бы хорошо, если бы мы снова вознаградили себя победой за приложенные усилия", - сказал Хофманн.

Добавим, матч Лиги наций Украина — Германия состоится 10 октября на НСК "Олимпийский" и начнется в 21.45.

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В статье: Украина Германия Йонас Хофманн
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