Лев: В сборной Украины могу выделить Ярмоленко, Малиновского и Зинченко

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев пообщался с прессой на предматчевой пресс-конференции перед субботним матчем Лиги наций против Украины.

- Какие ожидания от матча с Украиной?

– Мы собираемся выиграть этот матч. Игроки успели отдохнуть и восстановиться. Мы знаем, как украинцы сыграли с Францией, но завтра наш соперник постарается показать совсем другую игру.

Также внимательно посмотрел матчи Украины против Испании и Швейцарии. Команда, которую тренирует Андрей Шевченко, заслуживает уважения.

- Какие изменения будут завтра в составе?

– У нас еще будет сегодня тренировка. Уже после этого мы примем окончательное решение. Но могу сказать, что изменения по сравнению с предыдущим матчем будут.

- Как вы относитесь к тому, что на матче будут болельщики?

– Мы слышали от господина мэра Киева Виталия Кличко, что на матче ожидается около 20 000 болельщиков. Это очень хорошо, ведь с болельщиками приятнее играть. Сборная Германии уже играла на этом стадионе, но все равно к нему нужно будет снова привыкать.

Мы уже привыкли к ограничениям и соблюдаем все правила медицинского протокола. Можно сказать, что мы уже научились жить с коронавирусом.

- Какого футболиста сборной Украины стоит опасаться вашей команде больше всего?

– Многие игроки сборной Украины – футболисты топ-класса с высоким уровнем техники. Кого-то одного трудно выделить. Могу назвать Ярмоленко, Малиновского и Зинченко.