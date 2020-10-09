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Лев: В сборной Украины могу выделить Ярмоленко, Малиновского и Зинченко
Предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев пообщался с прессой на предматчевой пресс-конференции перед субботним матчем
- Какие ожидания от матча с Украиной?
– Мы собираемся выиграть этот матч. Игроки успели отдохнуть и восстановиться. Мы знаем, как украинцы сыграли с Францией, но завтра наш соперник постарается показать совсем другую игру.
Также внимательно посмотрел матчи Украины против Испании и Швейцарии. Команда, которую тренирует Андрей Шевченко, заслуживает уважения.
- Какие изменения будут завтра в составе?
– У нас еще будет сегодня тренировка. Уже после этого мы примем окончательное решение. Но могу сказать, что изменения по сравнению с предыдущим матчем будут.
- Как вы относитесь к тому, что на матче будут болельщики?
– Мы слышали от господина мэра Киева Виталия Кличко, что на матче ожидается около 20 000 болельщиков. Это очень хорошо, ведь с болельщиками приятнее играть. Сборная Германии уже играла на этом стадионе, но все равно к нему нужно будет снова привыкать.
Мы уже привыкли к ограничениям и соблюдаем все правила медицинского протокола. Можно сказать, что мы уже научились жить с коронавирусом.
- Какого футболиста сборной Украины стоит опасаться вашей команде больше всего?
– Многие игроки сборной Украины – футболисты топ-класса с высоким уровнем техники. Кого-то одного трудно выделить. Могу назвать Ярмоленко, Малиновского и Зинченко.
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