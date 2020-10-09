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Нойер: Приехали в Киев за победой
Голкипер бундестим перед матчем с Украиной излучает оптимизм
В традиционной пресс-конференции накануне поединка
"Наша команда приехала в Киев только ради победы.
Да, сейчас у всех игроков увеличилась нагрузка за большого количества матчей. Но к этому следует относиться положительно. Играть всегда приятнее, чем тренироваться", - сказал Нойер.
Напомним, что матч Украина-Германия состоится в субботу 10 октября и начнется в 21:45.
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