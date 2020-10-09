Нойер: Приехали в Киев за победой

В традиционной пресс-конференции накануне поединка Лиги наций Украина – Германия вместе с главным тренером бундестим Йоахимом Левом принял участие капитан команды, вратарь Мануэль Нойер.

"Наша команда приехала в Киев только ради победы.

Да, сейчас у всех игроков увеличилась нагрузка за большого количества матчей. Но к этому следует относиться положительно. Играть всегда приятнее, чем тренироваться", - сказал Нойер.

Напомним, что матч Украина-Германия состоится в субботу 10 октября и начнется в 21:45.