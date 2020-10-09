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Национальная сборная Украины

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Нойер: Приехали в Киев за победой

Национальная сборная Украины
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Голкипер бундестим перед матчем с Украиной излучает оптимизм

Нойер: Приехали в Киев за победой
Новина українською

В традиционной пресс-конференции накануне поединка Лиги наций Украина – Германия вместе с главным тренером бундестим Йоахимом Левом принял участие капитан команды, вратарь Мануэль Нойер.

"Наша команда приехала в Киев только ради победы.

Да, сейчас у всех игроков увеличилась нагрузка за большого количества матчей. Но к этому следует относиться положительно. Играть всегда приятнее, чем тренироваться", - сказал Нойер.

Напомним, что матч Украина-Германия состоится в субботу 10 октября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Германия Мануэль Нойер
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Источник:
УАФ

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