Сабо: С этим составом против Германии делать нечего

Известный украинский тренер Йожеф Сабо подвел итог поражения сборной Украины в товарищеском матче со сборной Франции (7:1).

- Еще до игры говорил, что для Шевченка такой состав - проблема номер один. Эти игроки не сыгранные, молодые и против сборной Франции им будет очень тяжело. Все зависило от тактики, которую выбрал тренерский штаб. Не думаю, что с таким составом нужно было играть в открытый футбол и атаковать. Думал, будет 2:1 или 3:1. Но не семь. А там ещё пять могли забить, после семи. Конечно, я расстроился, ведь ребята не показали тот футбол, который нужен для сборной.

- Получается, не смотря на огромный список игроков, которые просматриваются тренерским штабом сборной Украины, у нас пока нет перспективы наиграть второй состав, который смотрелся бы прилично?

- В СССР была первая сборная и вторая сборная. Даже когда я работал в нашей федерации, помню, что было две команды двадцатилетних юношей. Сегодня такого нету.

Возможно, после тестов ещё придет кто-то из Шахтера, или из Динамо ещё довызовут... С этим составом против Германии делать нечего.

Для сборной Украины 7:1 - это многовато. Явное преимущество соперника.

Пускай молодые игроки посмотрят за собой, на каком они уровне. Они летают в облаках, а эта игра показала на каком они уровне. Многие из них играют заграницей, потому что не подошли ни Динамо, ни Шахтеру.

- Два матча с разгромным счётом могут негативно сказаться на командной уверенности?

- В том-то и дело, что наша сборная может на уровне играть с чехами и словаками, а с командами уровня Испании, Италии, Франции уже тяжеловато, не доросли. У французов, как и у нас, тоже были новички.

- Как оцените игру Георгия Бущана?

- Можно сказать, что его поставили на растерзание. Ещё должны были забивать, но он угадывал. Нельзя его винить, как и других ребят. Гол Мбаппе показал, какие мы «дерганные», что ли. Когда он на скорости прорвался и забил. Наши даже оглянуться не успели.

- Матч против Германии ожидаете с тревогой?

- Если они выставят своих лучших игроков, то мы проиграем. Все зависит от состава немцев. Даже в экспериментальном составе эта сборная очень сильный соперник.

Если взять опыт Луческу, который применил нужную тактику в важных матчах - это дало результат. С этим составом мы не должны играть в открытый футбол. Не получится.