Шевченко: После Франции состоялся серьезный разговор. Игроки должны брать ответственность за свою игру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Германии.

– Приятно слышать, что никто из игроков не выпадает. Пришли результаты тестов. У нас все хорошо, никто из игроков и тренеров не выпадает.

- Как вы пережили с командой результат матча с Францией, как удалось переключиться на Германию?

– У меня состоялся серьезный разговор. Несмотря на всю ситуацию, игроки должны брать ответственность. 1:7 – это много. Состоялся серьезный разговор. Посмотрим на их реакцию.

- В каком психологическом состоянии Бущан?

– Для всех важно сыграть следующий матч. Так бывает в футболе. Несколько рикошетов, невероятные мячи попали. Ничего хорошего в этом нет, но хорошо, что это получилось в одном матче. Когда мы были во Франции, сдавали тесты, не было понятно, кто может играть, кто не может. Ситуация была сложная.

Сейчас мы получили результаты тестов, сделаем заявку. Будет намного проще определиться с обоймой, с которой мы работаем, с составом.

- В каком психологическом состоянии команда? Нужен ли был товарищеский матч с Францией перед Германией?

– Правила заставляли нас играть. Мы все в одной ситуации. Большие сборные имеют преимущество перед нами в такой ситуации. Германия, Франция, Италия – у них состав намного больше нашего. Если мы теряем 1-2 игроков – это на нас сильно влияет. Последние 2,5-3 года Украина играет одним составом. А на матч с Францией мы потеряли 8-9 футболистов.

Похожая ситуация и на матч с Германией. Но мы играем дома, для нас это большая мотивация. Мы играем против сильного соперника. Я много разговаривал со своими игроками. Мы можем быть другими завтра.

– Вы отмечали, что Украина не будет отходить от своего стиля. Но последние матчи с грандами показали, что не все так хорошо. У нашей сборной есть план Б, мы готовы перестраиваться?

– Если вы внимательно смотрели матчи, то видели, что уже по ходу игры с Испанией, со Швейцарией, Францией мы не играли первым номером. Мы не в состоянии конкурировать с ними, если не имеем нашу лучшую команду. Но даже с лучшей командой мы вынуждены перестраиваться.

Играть первым номером с такими грандами – нам тяжело. Но играть в футбол, за счет наших принципов – мы от них отходить не будем. Наши принципы – это средние и короткие передачи, это выход из обороны за счет передач. Если не будет получаться – будем пробовать другие варианты.

У нас есть другие варианты на завтра. Они были и на предыдущие матчи. Не все получалось. Молодежь приехала играть, с которой мы не работали. Надо время, чтобы найти связи. Я сознательно иду на некоторые риски. Тем более с этой ситуацией у нас нет основной команды. Но даже если она есть, 2-3 игрока на таком уровне – для нас это проблема.

А если мы поменяли 7-8 игроков, с которыми мы не работали, то это и есть сложность работы со сборной. Для тренера это проблема. Но я готов идти на эти жертвы. Моя задача подготовить команду на весну, когда начнется отбор на ЧМ, потом финальная часть Евро.

У меня есть время посмотреть кандидатов. Этот разговор, который состоялся с ребятами – многим из них сейчас дается шанс, многие не играют. Потому они должны брать ответственность и отвечать за свою игру.

– Когда в матче с Францией все было ясно, у вас не было мысли выпустить на пару минут Шовковского для статистики, истории? Завтра мы увидим двоих Шевченко в сборной – одного на тренерской скамье, а другого на поле?

– Это уже не первый раз. Никиту Шевченко уже вызывали. А по составу на матч будем определяться уже завтра. Спешить не будем. По Шовковскому – меня заставило только то, что у нас не было возможности дозаявить ни одного игрока. По тестам, которые были, мы не могли привозить игроков, для меня это морально было бы неправильно привезти игрока в такую ситуацию.

Мы могли заявить Сашу. Если бы была необходимость, доля процента, но никто не знает, но ему пришлось бы выходить. Было бы лучше, если бы он встал в ворота, а не кто-то из полевых игроков. Только это заставило меня внести его в заявку. Ни о каком выходе больше не идет речь, статистика не играет для меня большой роли. Для меня имеет значение другая статистика, которую мы изучаем.

- Как вы относитесь к решению провести матч с болельщиками?

– Мы соскучились по людям, мы играем для них. Это решение, думаю, принималось взвешенно, с точки зрения тестирования, которое проводится в Украине. Будем доверять нашим врачам, инспекторам. С точки зрения человека, который работает в футболе и любит футбол, без болельщиков очень тяжело. Так что мы будем рады зрителям. Но главное, чтобы это было в рамках ситуации, которая есть.

Хочу добавить пару слов. Я надеюсь, что в следующие 2-3 месяца эта ситуация немножко изменится. Но маленькие сборные, с не очень сильным чемпионатом находятся в очень сложной ситуации. У нас нет возможности сегодня иметь подпитку. Если мы теряем 3-4 футболиста из-за травм или ковида – конкурировать очень тяжело.

В завтрашнем матче важно иметь правильный психологический настрой. Немецкая машина – команда высокого уровня, физически сильная. Будет иметь большое значение, сколько физических дуэлей мы будем выигрывать, сколько подборов делать.

Эта команда не боится играть по всему фронту 1 в 1, ей нравится скоростной футбол, они не боятся прессинговать. Поэтому мы будем готовиться к этому матчу,