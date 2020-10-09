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Малиновский: После матча с Францией лучшая реакция - показать хорошую игру с Германией
Хавбек надеется, что сборная Украины сможет показать свою лучшую игру
В традиционной пресс-конференции накануне поединка Лиги наций Украина – Германия вместе с главным тренером "
"Германия есть Германия, серьезный соперник. То, что они не выиграли ни одной игры в Лиге наций, ни о чем не говорит. Только мотивация будет больше. С Францией был неприятный результат, но для футболиста важно переключаться и делать выводы. После такого матча лучшая реакция - показать хорошую игру с Германией. И после этого Франция забудется.
Три подряд матча с топ-сборными? Хочется играть с лучшими, конкурировать с ними. Это позволяет понимать, в чем нужно прибавить. Не только индивидуально для себя, а для страны. Всем приятнее играть против сильных оппонентов, а не слабых. Не нужно делать выводы по двум матчам. Мы вышли на Евро, сейчас на 2-м месте Лиги наций. Мы для того и вышли в Лигу A, чтобы бороться с такими командами. У нас такой коллектив, что все хотят побеждать, никаких ничьих. Завтра будет очередной тест.
Германия? Выделю моего одноклубника Робина Госенса. Будет интересно сыграть против него", - сказал Малиновский.
Напомним, что матч Украина - Германия состоится в субботу 10 октября и начнется в 21:45.
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