Шевченко довызвал на матч с Испанией голкипера Ворсклы

Голкипер "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Дмитрий Ризнык получил вызов в национальную команду .

Кипер присоединится к главной команде после матча молодежки с румынами (1:0) и будет готовиться к матчу Лиги наций с Испанией (заявка на Германию уже сформирована).

Напомним, что для 21-летнего Ризныка это дебютный вызов в национальную сборную Украины.