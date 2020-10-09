Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко довызвал на матч с Испанией голкипера Ворсклы
Дмитрий Ризнык из молодежки перебазировался в национальную сборную
Голкипер "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Дмитрий Ризнык получил вызов в
Кипер присоединится к главной команде после матча молодежки с румынами (1:0) и будет готовиться к матчу Лиги наций с Испанией (заявка на Германию уже сформирована).
Напомним, что для 21-летнего Ризныка это дебютный вызов в национальную сборную Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией
- Вторая лига. Бисиклета приносит Металлу шестую победу кряду, в матче лидеров
- Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции
- Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...