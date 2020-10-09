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Шевченко довызвал на матч с Испанией голкипера Ворсклы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Дмитрий Ризнык из молодежки перебазировался в национальную сборную

Шевченко довызвал на матч с Испанией голкипера Ворсклы
Новина українською

Голкипер "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Дмитрий Ризнык получил вызов в национальную команду.

Кипер присоединится к главной команде после матча молодежки с румынами (1:0) и будет готовиться к матчу Лиги наций с Испанией (заявка на Германию уже сформирована).

Напомним, что для 21-летнего Ризныка это дебютный вызов в национальную сборную Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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Источник:
УАФ

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