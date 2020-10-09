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Tuttosport: Ювентус присматривается к Супряге
Итальянские клубы продолжают интересоваться форвардом Динамо
Нападающий "
Итальянский гранд следит за выступлениями 20-летнего игрока, хотя речи о конкретных предложениях по игроку пока не идет.
Напомним, що в недавнее трансферное окно Супрягу активно торговала "Болонья", однако трансфер так и не состоялся. Тем не менее, по информации источника, порыв "Болоньи" сослужил хорошую службу и игроку, за которым стали пристальнее следить в Италии.
Напомним, что именно с "Ювентусом" сыграет "Динамо" в группе Лиги чемпионов, а первый очный матч между соперниками пройдет уже 20 октября.
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