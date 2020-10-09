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Tuttosport: Ювентус присматривается к Супряге

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Итальянские клубы продолжают интересоваться форвардом Динамо

Tuttosport: Ювентус присматривается к Супряге
Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга находится на карандаше у туринского "Ювентуса", сообщает Tuttosport.

Итальянский гранд следит за выступлениями 20-летнего игрока, хотя речи о конкретных предложениях по игроку пока не идет.

Напомним, що в недавнее трансферное окно Супрягу активно торговала "Болонья", однако трансфер так и не состоялся. Тем не менее, по информации источника, порыв "Болоньи" сослужил хорошую службу и игроку, за которым стали пристальнее следить в Италии.

Напомним, что именно с "Ювентусом" сыграет "Динамо" в группе Лиги чемпионов, а первый очный матч между соперниками пройдет уже 20 октября.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
tuttosport

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Комментарии (4)
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БезумныйОтФутбола (Харьков)
10.10.2020 в 00:39
Блин, серьезно? Кто ему набивает цену? Ну нет в нем ничего лучшего, чем в условном Фаворове или Мудрике.
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balamyt (Boston)
10.10.2020 в 00:36
а что Супряга будит готор играть 20 Окт. сомниваюсь
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0
0
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Инспектор ( )
09.10.2020 в 23:39
Ставки повышаются. Потом Реал
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2020 в 00:19
нереал!
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0
0


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