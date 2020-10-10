Шевченко: Сидорчук и Караваев точно сыграют с Германией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о составе на матч Лиги наций против Германии.

"К нам не добавилось то количество игроков из "Шахтера", на которое мы рассчитывали. Добавилось меньше. У нас сложнейший матч с Германией, мы будем готовиться.

Для нас важно сыграть психологически устойчиво, физически мы должны отдать много сил. Это сыграет большую роль.

У меня нет возможности делать глобальную ротацию, есть обойма футболистов. Я дал отдохнуть игрокам на отдельных позициях. Сидорчук провел очень много матчей, Караваев тоже – они однозначно завтра будут выходить на поле.

По остальным – посмотрим, кто в каком состоянии находится. Будем решать после предыгровой тренировки", – сказал Шевченко в эфире ТК "Футбол".