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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Сидорчук и Караваев точно сыграют с Германией

Национальная сборная Украины
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Наставник сборной поделился соображениями по поводу состава команды

Шевченко: Сидорчук и Караваев точно сыграют с Германией
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о составе на матч Лиги наций против Германии.

"К нам не добавилось то количество игроков из "Шахтера", на которое мы рассчитывали. Добавилось меньше. У нас сложнейший матч с Германией, мы будем готовиться.

Для нас важно сыграть психологически устойчиво, физически мы должны отдать много сил. Это сыграет большую роль.

У меня нет возможности делать глобальную ротацию, есть обойма футболистов. Я дал отдохнуть игрокам на отдельных позициях. Сидорчук провел очень много матчей, Караваев тоже – они однозначно завтра будут выходить на поле.

По остальным – посмотрим, кто в каком состоянии находится. Будем решать после предыгровой тренировки", – сказал Шевченко в эфире ТК "Футбол".

Напомним, Украина сыграет с Германией сегодня, 10 октября. Начало – в 21.45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Германия Александр Караваев Сергей Сидорчук
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