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Шевченко: Сидорчук и Караваев точно сыграют с Германией
Наставник сборной поделился соображениями по поводу состава команды
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о составе на матч Лиги наций против Германии.
"К нам не добавилось то количество игроков из "Шахтера", на которое мы рассчитывали. Добавилось меньше. У нас сложнейший матч с Германией, мы будем готовиться.
Для нас важно сыграть психологически устойчиво, физически мы должны отдать много сил. Это сыграет большую роль.
У меня нет возможности делать глобальную ротацию, есть обойма футболистов. Я дал отдохнуть игрокам на отдельных позициях. Сидорчук провел очень много матчей, Караваев тоже – они однозначно завтра будут выходить на поле.
По остальным – посмотрим, кто в каком состоянии находится. Будем решать после предыгровой тренировки", – сказал Шевченко в эфире ТК "Футбол".
Напомним, Украина сыграет с Германией сегодня, 10 октября. Начало – в 21.45.
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