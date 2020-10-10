Дмитрулин: Хорошо, что сборная играет с такими соперниками как Франция, Германия, Испания

Бывший игрок сборной Украины Юрий Дмитрулин оценил шансы "сине-желтых" в матче Лиги наций против сборной Германии.

- Впервые наша сборная встретилась с Германией в 1997 году, на тот момент чемпионы Европы. Это были матчи к отбору ЧМ. В первой игре на выезде Украина проиграла 0:2, а в Киеве сыграла 0:0. Что запомнилось из тех поединков?

- В Германии не играл из-за травмы, а через два месяца, был уже в строю, и в Киеве сыграл полностью на месте левого защитника. Помню хорошо, что немцы считались грандом, но никакого страха и сильных переживаний перед чемпионами Европы не испытывали. Почему? Да, было небольшое предстартовое волнение, что естественно, но в сборной играли очень квалифицированные игроки, поэтому мы верили в себя, и подтвердили это игрой. Немцы особых хлопот нам не создали, не было явного преимущества, хотя впереди у них играли такие мастера, как Клинсманн, Баслер, Бобич. Не пропустили, значит, защита сыграла на отлично. И в целом играли на равных.

- Ваше поколение в Киеве смогло сдержать грозного соперника, сыграв достойно. А каковы шансы у нынешней сборной хотя бы не проиграть немецкой машине?

- Этот турнир ни к чему не обязывает. Хорошо, что наша сборная играет с такими сильными соперниками как Франция, Германия, Испания, на фоне которых, мы можем проверить чего мы стоим, но только когда все футболисты готовы к игре. В силу обстоятельств есть много мнимых и настоящих больных. Поэтому у главного тренера возникли огромные проблемы. Это мы увидели в контрольной игре против Франции, где молодые игроки не справились с психологическим давлением.

Понятно, что на таких поединках нужно наигрывать и просмотреть ближайший резерв, а где же еще как не в спаррингах. Такие игры ничего не решают, это не отбор к чемпионату мира или Европы. Да, неприятно не только проигрывать, но и с крупным счетом. Не было почти основного состава, и в таких обстоятельствах необходимо было построить плотную игру от обороны в контратаках. Игру, которую выстраивает Шевченко, с французами невозможно было реализовать в силу того, что не было игроков, которые могли бы в эту модель сыграть. Нужно было перестроиться и сыграть в другой футбол! А сборная хотела сыграть так, как играла в отборе против Португалии, Сербии. Но там были совсем другие исполнители. А на счет шансов победить Германию, почему нет?

- Вы сильный оптимист!

- Мы же не знаем, какие конкретные планы у нашего соперника. Может, они тоже будут отрабатывать какую-то модель игры? Все зависит от того, что будет на данный момент представлять собой Германия, и как сможет главный тренер Шевченко воплотить свои задумки и донести до ребят.

- У сборной Германии план один – победить. "Мы приехали за победой" - так говорят многие игроки в интервью.

- Не думаю, что немцы понесутся с первых минут забивать. Они будут гнуть свою линию, стараться играть в прагматичный футбол. Нужно бежать и прессинговать, они прессингуют. Если нет, то отходят во вторую зону, и там создают давление. Наш успех зависит от наличия подготовленных игроков.

Если у нас все будут в строю, то можно играть, бороться, создать плотность в обороне, и бежать в контратаку. Главное, чтобы в полузащите были люди, которые смогут взять мяч под контроль. От этого многое зависит. Кто владеет им, тот и контролирует игру. Ждем качественной игры, полной концентрации в защите и командной самоотдачи. И в этом им помогут и поддержат болельщики на трибунах. Радостное событие придающее оптимизм!