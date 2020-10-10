Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лёв: Шевченко был великим бомбардиром, а теперь он еще и отличный тренер
Немец похвалил своего украинского коллегу
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против Украины.
"Шевченко – прежде всего, великий игрок, великий бомбардир. И, как мы видим, он еще и отличный тренер. Потому что после того, как он возглавил сборную, она постоянно прибавляет, становится сильнее и сильнее. Сейчас эта команда способна конкурировать с топ-сборными мира.
Матч против сборной Франции не смотрели, потому что там играла другая команда, без многих ключевых игроков. Анализировали матчи Украины против Швейцарии и Испании", – цитирует Лева "Футбол NEWS".
Матч Украина – Германия запланирован на 21:45.
Популярное сейчас
- Украина - Германия. Анонс и прогноз на матч
- Tuttosport: Ювентус присматривается к Супряге
- Шевченко довызвал на матч с Испанией голкипера Ворсклы
- "Иногда обстоятельства заставляют". Шовковский готовится к матчу с французами
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО