Лёв: Шевченко был великим бомбардиром, а теперь он еще и отличный тренер

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против Украины.

"Шевченко – прежде всего, великий игрок, великий бомбардир. И, как мы видим, он еще и отличный тренер. Потому что после того, как он возглавил сборную, она постоянно прибавляет, становится сильнее и сильнее. Сейчас эта команда способна конкурировать с топ-сборными мира.

Матч против сборной Франции не смотрели, потому что там играла другая команда, без многих ключевых игроков. Анализировали матчи Украины против Швейцарии и Испании", – цитирует Лева "Футбол NEWS".