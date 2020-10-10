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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Лёв: Шевченко был великим бомбардиром, а теперь он еще и отличный тренер

Национальная сборная Украины
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Немец похвалил своего украинского коллегу

Лёв: Шевченко был великим бомбардиром, а теперь он еще и отличный тренер
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против Украины.

"Шевченко – прежде всего, великий игрок, великий бомбардир. И, как мы видим, он еще и отличный тренер. Потому что после того, как он возглавил сборную, она постоянно прибавляет, становится сильнее и сильнее. Сейчас эта команда способна конкурировать с топ-сборными мира.

Матч против сборной Франции не смотрели, потому что там играла другая команда, без многих ключевых игроков. Анализировали матчи Украины против Швейцарии и Испании", – цитирует Лева "Футбол NEWS".

Матч Украина – Германия запланирован на 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Германия Йоахим Лев
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