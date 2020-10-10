Без Бондаря и Безуса. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией

Менталитет бесспорно важен, но что можно просить от Сидорчука, к примеру, если он на 2 метра пас дать не может, а мы пытаемся играть в пас а не в бей-беги. Или от Ярмолы с Марлосом, если они физически сейчас никакие. Харатин, Шепелев, Макаренко, Конопля, Зубков, Чеберко, Михайличенко могут выдать 1 матч, но это все пока не уровень топовой европейской сборной, даже средней. Но играть то мы будем не против средней. Менталитет можно править если навыки есть.У нас одна надежда - на правильную тактику и везение(или недооценку) в начале матча для уверенности. И да, если будем как всегда играть в пас у своих ворот, нас вынесут.