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Без Бондаря и Безуса. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Шевченко огласил заявку на игру

Без Бондаря и Безуса. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Новина українською

Андрей Шевченко определился с составом сборной Украины на матч 3-го тура группового этапа Лиги Наций против Германии.

  • Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23. Дмитрий Ризнык
  • Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев
  • Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Евгений Макаренко, 20 Виктор Коваленко, 22. Александр Зубков
  • Форвард: 9. Роман Яремчук

Защитник Валерий Бондарь и полузащитник Роман Безус оказались вне заявки на матч. Оба игрока находятся в расположении сборной.

Напомним, матч Украина - Германия состоится в субботу, 10 октября, начало в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудиотрансляция поединка.

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В статье: Роман Безус Украина Германия Валерий Бондарь
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Комментарии (12)
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Инспектор ( )
10.10.2020 в 13:35
Можно подумать что Валерий Бондарь и Роман Безус на самом деле игроки сборной
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 13:28
В ворота - Шевченко, однозначно! А с центром защиты и опорниками лажа полная для такого соперника(( Желаю удачи и выносливости, ведь немцы будут давить все время, до последней секунды!
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0
-1
can (Торонто, Львов)
10.10.2020 в 13:12
Бущану не стоит выходить - он не дно, но после последней игры стоит переварить все это на лавочке. Абсолютно логичным выглядит выход Караваева и Пластуна (какой-никакой, но опыт), Мыколенка (просто нет альтернативы, хоть в центре ему не очень уютно). А вот слева Шеве нужно выбирать между Михайличенко и Соболем. В игре с немцами, как по мне, предпочтительнее Соболь (опять таки опыт). Сидорчук - Малиновский (не обсуждается) !!! Яремчук - не обсуждается также. В варианте, предлагаемом редакцией - основной вопрос: как распределить по полю трех правых вингеров? И, далее, какими заменами возможно усилить игру. Петряк не помешал бы. Думаю, в стартовом выйдет Шапоренко, если команда все таки собирается играть, а не уперется рогом.
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+1
0
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LandsmannDK (Münster)
10.10.2020 в 12:56
Ну хай ще німці нам майстерклас покажуть. Вернер якщо вийде зробить хет -трік. Бущан відбива перед собою, добивання - гол - за цим сценарієм пару нам точно покладуть. Якщо нема віри в себе її не натринуєш. Нажаль дива не буде - тримтячі коліна і торба сорому . .
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+2
0
kvit85 (Станіслав)
10.10.2020 в 12:46
Шкода звичайно...в таких ТОП-матчах хочеться оптимального складу, Малиновському без Зінченка та Степаненка дуже тяжко, навіть немає з ким обстукатись..."Новачки" бояться м"яча і бояться відкритись, якщо тренер цей моральний аспект не вирішить, то буде німецьке порно. А так, то всі пацани вміють грати і то не погано. Сама основна проблема не склад, а командний менталітет...Ну і склад звичайно теж))))
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+2
0
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LandsmannDK (Münster)
10.10.2020 в 13:01
в усіх є конкуренція за місце в збірній а для наших це здається місце приниження - усі наперед пригнічені і приречені (
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+1
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 13:02
Менталитет бесспорно важен, но что можно просить от Сидорчука, к примеру, если он на 2 метра пас дать не может, а мы пытаемся играть в пас а не в бей-беги. Или от Ярмолы с Марлосом, если они физически сейчас никакие. Харатин, Шепелев, Макаренко, Конопля, Зубков, Чеберко, Михайличенко могут выдать 1 матч, но это все пока не уровень топовой европейской сборной, даже средней. Но играть то мы будем не против средней. Менталитет можно править если навыки есть.У нас одна надежда - на правильную тактику и везение(или недооценку) в начале матча для уверенности. И да, если будем как всегда играть в пас у своих ворот, нас вынесут.
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+2
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 13:04
Самая большая потеря - это Степа, он нередко проваливает матчи, но и в ШД и в сборной это тот на ком лежит надежность в обороне. Имхо.
+2
0
oda1979 (Запорожье)
10.10.2020 в 11:49
Сегодня очередной вынос тела
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+2
-9
Ulrih84 (M-G)
10.10.2020 в 12:04
Навчись мислити нормально.
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+4
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 11:44
Жесть конечно. Второго ЦЗ нет, опорника нет, да и от Миколенко пользы было бы больше на фланге. Ждет нас крупный влёт опять, увы. Буду рад ошибиться, 0-1, 0-2 будет не самым плохим результатом.
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+10
-1
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Oldfanat (Полтава)
10.10.2020 в 13:08
0-3 или 1-4 с этим составом - тоже будет неплохим результатом. Пусть лучше будет 2-4 чем 0-2 с автобусом. пусть учатся играть на равных с такими командами.
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0
-1


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