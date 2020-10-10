Национальная сборная Украины
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Без Бондаря и Безуса. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Шевченко огласил заявку на игру
Андрей Шевченко определился с составом сборной Украины на матч 3-го тура группового этапа Лиги Наций против Германии.
- Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23. Дмитрий Ризнык
- Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев
- Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Евгений Макаренко, 20 Виктор Коваленко, 22. Александр Зубков
- Форвард: 9. Роман Яремчук
Защитник Валерий Бондарь и полузащитник Роман Безус оказались вне заявки на матч. Оба игрока находятся в расположении сборной.
Напомним, матч Украина - Германия состоится в субботу, 10 октября, начало в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудиотрансляция поединка.
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Комментарии (12)
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