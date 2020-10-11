Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Шли в атаку до последней минуты, отдав все силы
Фулбек прокомментировал игру со сборной Германии
Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о матче с Германией (1:2) в Лиге наций.
"Шли в атаку до последних минут. Это большой стимул – иметь возможность играть на таком уровне, с такими командами, силы сами появляются, об усталости не может быть и речи.
Все, кто попадает в сборную, отмечают прекрасную атмосферу в команде. Мы пытаемся доказать, что можем играть на таком уровне, отдаем для этого все силы", – цитирует Караваева официальный сайт УЕФА.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Йоахим Лев: Результат матча справедлив
- Аналитическая студия: до и после матча Украина - Германия. LIVE
- Обидная ошибка Бущана. Горецка увеличил преимущество сборной Германии
- Шовковский вернулся! Объявлена заявка сборной Украины на матч с Францией
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
11.10.2020 в 10:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...