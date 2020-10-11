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Караваев: Шли в атаку до последней минуты, отдав все силы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Фулбек прокомментировал игру со сборной Германии

Караваев: Шли в атаку до последней минуты, отдав все силы
Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о матче с Германией (1:2) в Лиге наций.

"Шли в атаку до последних минут. Это большой стимул – иметь возможность играть на таком уровне, с такими командами, силы сами появляются, об усталости не может быть и речи.

Все, кто попадает в сборную, отмечают прекрасную атмосферу в команде. Мы пытаемся доказать, что можем играть на таком уровне, отдаем для этого все силы", – цитирует Караваева официальный сайт УЕФА.

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В статье: Украина Германия Александр Караваев
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
11.10.2020 в 10:41
Типа дурмашины
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