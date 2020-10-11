Караваев: Шли в атаку до последней минуты, отдав все силы

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о матче с Германией (1:2) в Лиге наций.

"Шли в атаку до последних минут. Это большой стимул – иметь возможность играть на таком уровне, с такими командами, силы сами появляются, об усталости не может быть и речи.

Все, кто попадает в сборную, отмечают прекрасную атмосферу в команде. Мы пытаемся доказать, что можем играть на таком уровне, отдаем для этого все силы", – цитирует Караваева официальный сайт УЕФА.