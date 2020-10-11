Яремчук: К Евро у нас сформируется сильная команда и мы будем готовы к большому турниру

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Германии (1:2) в Лиге Наций.

"Считаю, что выглядели мы неплохо против топ-команды, отдали все силы, как просил нас тренер. Конечно, непросто играть без ключевых игроков: Пятова, Степаненко, Зинченко, Кривцова, Матвиенко, тем более с такими командами. Старались играть в свою игру, не выбивать мяч куда попало. Даже против таких команд мы пробуем играть, моментами выглядели очень достойно. Конечно, хочется большего, но на данный момент это наш максимум. Чтобы конкурировать с такими командами, все игроки должны выступать в топ-чемпионатах.

Андрей Шевченко сказал, что есть над чем работать. Мы строим команду уже давно, у нас впереди большой турнир. Я считаю, что через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда и психологически мы будем готовы к чемпионату Европы.

Как себя чувствую после матча? Хорошо. Андрей Николаевич требует от меня больше, чем от других. Хочу прогрессировать как футболист в каждом матче, неважно с кем играем", – сказал Яремчук в интервью ТК "Футбол".