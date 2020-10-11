Горилый о матче Украина - Германия: Можно сравнить две сборные, у нас как лодка, а у них ледокол

Бывший игрок "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Владимир Горилый прокомментировал игру "сине-желтых" в матче Лиги Наций против сборной Германии

- Счет закономерен или сборная Украины могла рассчитывать на лучший результат?

- Если сравнивать с последними матчами с Испанией и Францией, то счет не такой крупный, и временными отрезками выглядели неплохо. Особенно хорошо провели последние 15 минут матча, когда сократили счет, и навязали немцам свою игру. Но класс соперника оказался выше. Можно сравнить две сборные, у нас как лодка, а у них ледокол. Помимо двух мячей Германия могла забить, как мы говорим, еще чистых три, реализуй она свои убойные моменты. Видно было, что соперник играл не на полную мощь, они в любой момент могли добавить, и сделать это без усилий. А наша сборная создала первый момент, приближенный к опасному, только в середине второго тайма, но Цыганков не смог им распорядиться. Просматривается, что немцы относятся к этому турниру, как подготовительному этапу чемпионата Европы.

Начали игру осторожно, не спеша форсировали события. И что интересное, казалось, они с первых минут будут применять высокий прессинг, агрессию, но ничего этого не было. Можно сказать, играли играючи с улыбкой. Это было видно по их лицам. Когда Кроос во втором тайме сфолил на Малиновском и получил желтую карточку, то на лице была видна легкая улыбка и никакого расстройства, как будто это тренировка. Это говорит о том, что они относятся к матчам Лиги наций, как спарринговым поединкам. Думаю, несмотря на выигрыш, это не лучшая игра немецкой команды. Германия добыла рациональную победу, которая выглядит закономерной, а Украина проиграла достойно. В таких матчах можно увидеть уровень нашей сборной, который не позволяет играть на равных с топовыми командами, и они дают ответ над чем нужно работать.

- Опять вызывает беспокойство, что забитые мячи и голевые моменты проходят в зоне 11-метровой отметки или во вратарской площадке.

- Да, есть большие претензии к паре центральных защитников Миколенко и Забарному. Их неуверенная игра проявилась как в матче с Францией, так и в субботней игре. Видно, что Миколенко очень неуютно чувствует себя на позиции центрального защитника, он теряется, проигрывает верховую борьбу. Ему конечно комфортнее играть на своей позиции левого латераля, где есть пространство и можно разбежаться. Действительно все голевые моменты исходили из их зоны. Тревожно за ключевую позицию - центра обороны.

- Кого можно отметить в этом матче, а кто сыграл не на должном уровне?

- Ниже своих возможностей сыграли два вингера Ярмоленко и Цыганков, которые попросту выпали из игры. Они полностью проиграли борьбу своим оппонентам, выглядели пассивными и тяжелыми. Много опасностей исходило из их флангов. А вот кого можно отметить со знаком плюс так это Малиновского и Бущана… Несмотря на ошибку, он выручил команду от более крупного поражения, и то что немцы не забили три или четыре сто процентных мяча его заслуга.

- Следующий матч с Испанией. На что можно надеяться?

- Если сравнивать сборные Германии и Испании, то следующий наш соперник по игре выглядит мощнее. Вспомните недавний матч в Испании, где они с первых минут предложили высокий прессинг, активную агрессию, и у игроков индивидуально сильные качества. Для них не проблема обыграть защитника один в один, и это их козырь. На фоне испанцев, немцы смотрятся не так ярко. Так что сборную Украины ждет еще одно тяжелое испытание. К тому же не будет играть ключевой игрок Малиновский, от которого многое зависит. При таких кадровых потерях шансы на успех уменьшаются вдвое.