Герой футбольного дня. Георгий Бущан

Георгий Бущан привез второй гол в матче с Германией, это чистая правда. С другой стороны, Георгий Бущан совершил 10 (!) сэйвов и спас команду Андрея Шевченко от разгрома, что тоже неоспоримо. И как его после этого оценивать?

Вообще это плохо, когда главным действующим лицом матча становится вратарь. Это означает, что атака недостаточно остра, чтобы про нее говорили, а полузащита и оборона позволяли сопернику слишком многое. Вчера после игры доводилось читать, мол, Забарный и Миколенко на правильном пути, но когда соперник десять раз пробивает в створ, то это полный провал.

Не лучше выступили и Караваев с Соболем на флангах - первый гол так и вовсе на их совести. Дать обыграть себя Антонио Рюдигеру - это какой-то позор.

Вот и получилось, что Бущан постоянно был в эпицентре событий. Он и удары отражал каждые 5-7 минут, и навесы перехватывал, и что-то кому-то подсказывал. Ну и привез один раз, зато так, что это запомнят на годы. В стиле лучших украинских вратарей.

Карьера Александра Шовковского изобиловала такими ошибками, после которых его проклинало полстраны. Двадцать лет прошло, а гол Ачимовича с центра поля никто не забыл. Как и штрафной Тарната метров с 40-ка. Не лучше обстоят дела и у Андрея Пятова, который только за последние пару лет подарил уйму голов "Динамо" (последний - от Жерсона - это вообще цирк), закатывал в свои ворота с "Айнтрахтом", привозил идиотский пенальти в Загребе.

В этом плане Бущан настоящий продолжатель традиций. Извини, Лунин, но пока ты греешь лавку в "Реале", Георгий не словом, а делом доказывает свое право на место в сборной. Ключевое требование он выполняет на все 100% - его игра неидеальна, но максимально эпична.

Ну а если чуть серьезнее, то Георгий, конечно, растет. Когда год назад Бущан занял место в воротах "Динамо", это казалось вынужденной мерой. Денис Бойко деградировал даже стремительнее, чем киевский клуб в целом. Бущан поначалу почти не спасал, но и не выдумывал на ровном месте проблем. Первое время его хотелось хвалить просто за то, что он не убивал все живое при выходах из ворот. Эта черта позднего Бойко откровенно бесила.

Но чем дальше, тем больше оказывалось, что у Георгия есть потенциал для рывка. Его игру ногами на старте сезона не отмечал только ленивый. В кои-то веки киевляне не боятся пасовать назад, а смело оставляют мяч голкиперу, который доставляет его по адресу.

Параллельно пошли и спасения. Игра с немцами - не первое феерическое выступление Бущана в этом сезоне. Думаю, никто не забыл второй тайм домашней игры против "Гента". Те же Миколенко и Забарный снова наварили по полной, но вратарь постоянно находился в той точке, где было нужно.

| That was perfect!



Georgiy Bushchan vs Gent:



90' played

12 saves

9 saves from inside the box

2 punches

1 high claim

3/3 aerial duels won

10 SofaScore rating



Fantastic match by the Dynamo Kyiv keeper to secure them a place in the #UCL group stage! pic.twitter.com/9A38udGzi9