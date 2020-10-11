С Испанией зреет провал? Украина плохо проводит вторые матчи в спаренных турах

Раньше во время тактических анализов матчей сборной Украины мы не раз отмечали, что команде Андрея Шевченко особо сложно даются вторые поединки в так называемых спаренных турах. То есть, матчи через два дня на третий.

Из этого правила, впрочем, есть исключения. Португалию в рамках квалификации к Евро-2020 в Киеве Украина победила через три дня после победы над Литвой. Меньше чувствовалась эта проблема и в начале каденции Андрея Шевченко: на третий день после Финляндии побеждали Сербию, после ничьей с Саудовской Аравией выигрывали у Японии, а после хорошей игры с чехами на выезде дожимали во Львове Словакию.

Однако, несмотря на исключения, можно говорить о тенденции неудачных вторых матчей в спаренных турах. Через три дня после яркой победы над Турцией безнадежно проиграли Исландии на выезде (сентябрь 2017-го года), после гостевой победы над косоварами проиграли дома хорватам 0:2. После победы над Швейцарией 2:1 в Лиге наций 2020 бесславно уступили Испании 0:4.

Читайте также Впервые при тренерстве Андрея Шевченко Украина проиграла три матча подряд

Памятные также оба матча с Люксембургом в рамках отбора к Евро-2020, которые приходились на второй слот спаренного цикла. В марте 2019-го скромного соперника удалось дожать лишь на последних секундах благодаря автоголу Жерсона Родригеса. Тремя днями ранее Украина успешно противостояла Португалии на выезде. В июне того же года одолели "люксов" во Львове 1:0, но с провальной игрой и допущенными ошибками как в защите, так и в средней линии. И все это – на фоне, возможно, лучшего матча сборной за всю ее историю (5:0 с Сербией).

А текущий сбор для национальной команды вообще уникальный. Во время него команду Шевченко ожидал не "спаренный", а "строенный" тур. Через два дня – Испания, четыре дня назад был ужасный провал во Франции (1:7), а вчера – поражение от Германии. Поражение, которое называют объективным и закономерным с точки зрения общего уровня футболистов сборной Украины и чемпионатов, которые они представляют. Все так. Однако когда играли на равных тайм с итальянцами (1:1 в товарищеской встрече осенью 2018-го), или когда побеждали Португалию, то из расположения сборной доносились слова о том, что украинцы наконец-то могут добиваться результата в поединках с топ-соперниками.

Германия забрала много сил и эмоций, Испания же потребует еще большего. Луис Энрике строит команду, которая питается ошибками соперников. Чтобы не повторить сентябрьских 0: 4 или еще чего хуже, нужно сыграть без огрехов и без слабых мест в обойме. А как это сделать, когда состав куцый, Ярмоленко ходит пешком, Яремчук неповоротливый, Караваев прямолинейный, а у центральных защитников дрожат ноги? С лица Андрея Шевченко исчезли улыбка и выражение самоуверенности, уступив место раздражению. И это как нельзя лучше характеризует текущее состояние дел.