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Национальная сборная Украины

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С Испанией зреет провал? Украина плохо проводит вторые матчи в спаренных турах

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Опасная ситуация

С Испанией зреет провал? Украина плохо проводит вторые матчи в спаренных турах
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раньше во время тактических анализов матчей сборной Украины мы не раз отмечали, что команде Андрея Шевченко особо сложно даются вторые поединки в так называемых спаренных турах. То есть, матчи через два дня на третий.

Из этого правила, впрочем, есть исключения. Португалию в рамках квалификации к Евро-2020 в Киеве Украина победила через три дня после победы над Литвой. Меньше чувствовалась эта проблема и в начале каденции Андрея Шевченко: на третий день после Финляндии побеждали Сербию, после ничьей с Саудовской Аравией выигрывали у Японии, а после хорошей игры с чехами на выезде дожимали во Львове Словакию.

С Испанией зреет провал? Украина плохо проводит вторые матчи в спаренных турах - изображение 1

Однако, несмотря на исключения, можно говорить о тенденции неудачных вторых матчей в спаренных турах. Через три дня после яркой победы над Турцией безнадежно проиграли Исландии на выезде (сентябрь 2017-го года), после гостевой победы над косоварами проиграли дома хорватам 0:2. После победы над Швейцарией 2:1 в Лиге наций 2020 бесславно уступили Испании 0:4.

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Памятные также оба матча с Люксембургом в рамках отбора к Евро-2020, которые приходились на второй слот спаренного цикла. В марте 2019-го скромного соперника удалось дожать лишь на последних секундах благодаря автоголу Жерсона Родригеса. Тремя днями ранее Украина успешно противостояла Португалии на выезде. В июне того же года одолели "люксов" во Львове 1:0, но с провальной игрой и допущенными ошибками как в защите, так и в средней линии. И все это – на фоне, возможно, лучшего матча сборной за всю ее историю (5:0 с Сербией).

А текущий сбор для национальной команды вообще уникальный. Во время него команду Шевченко ожидал не "спаренный", а "строенный" тур. Через два дня – Испания, четыре дня назад был ужасный провал во Франции (1:7), а вчера – поражение от Германии. Поражение, которое называют объективным и закономерным с точки зрения общего уровня футболистов сборной Украины и чемпионатов, которые они представляют. Все так. Однако когда играли на равных тайм с итальянцами (1:1 в товарищеской встрече осенью 2018-го), или когда побеждали Португалию, то из расположения сборной доносились слова о том, что украинцы наконец-то могут добиваться результата в поединках с топ-соперниками.

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Германия забрала много сил и эмоций, Испания же потребует еще большего. Луис Энрике строит команду, которая питается ошибками соперников. Чтобы не повторить сентябрьских 0: 4 или еще чего хуже, нужно сыграть без огрехов и без слабых мест в обойме. А как это сделать, когда состав куцый, Ярмоленко ходит пешком, Яремчук неповоротливый, Караваев прямолинейный, а у центральных защитников дрожат ноги? С лица Андрея Шевченко исчезли улыбка и выражение самоуверенности, уступив место раздражению. И это как нельзя лучше характеризует текущее состояние дел.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Испания Лига Наций
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Комментарии (4)
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Vlad21
11.10.2020 в 15:33
Ну так жестко гнобить нашу сборную не стоит. Пацаны играют как могут. Да есть определенные проблемы: да, Ермола и Марлос уже не могут бежать все 90мин. Ну так пусть Шева ставит их на один тайм или выпускает за 30мин до окончания игры. Да, слабая физика у Коваленка и других молодых, что в конце игры уже не бегут, ходят пешком. Да, подолгу держим мяч, пока увидим куда пасовать, пока примем решение. Немцам проиграли достойно. Нужно учиться у них как нужно играть. Футбольные тренеры у нас в Украине оставляют желать лучшего. Пример - Динамо до Луческу и Динамо при Луческу, а игроки одни и те же. С Испанцами??? Надежда на достойный счет всегда есть, даже когда его нет.
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skopa (Харьков)
11.10.2020 в 15:24
Говорил еще давно, что без Зинченко в центре делать нечего, один Малиновский не потянет. Теперь еще и Русика не будет..Кому играть в центре?Так помимо этого еще и командная игра беспросветна.Люди даже не открываются под владеющего мячом игрока.У Луческу в ДК та же проблема- в группе все проявится...Такое впечатление, что наш футбол застыл в 90-х-это в тренерских мозгах.У игроков еще бывают проблески, как в матче с сербами, но то таке.. и редко, и не закреплено на тренировке...
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_abel_
11.10.2020 в 15:20
2 друга гра була з німцями, а це третя поспіль) так, що все буде ОК)
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storm_ua (Николаев)
11.10.2020 в 14:53
Причем тут вторая игра, провал будет однозначно, потому что будет играть гранд, против команды любителей, во главе с недотренером
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