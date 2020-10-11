Эксперт: Защитники сборной Украины - игроки не топ-уровня при игре один в один

Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире UA-Футбол подвел итоги выступлений футболистов национальной сборной Украины в матче против Германии в рамках Лиги Наций.

"Наши защитники - игроки не топ-уровня при игре один в один. Мы сейчас обороняемся количеством, а не умением. Если мы обратим внимание, против двух игроков - три защитника сборной Германии сегодня было. У нас против двух игроков - пять: четыре защитника и опорник. Поэтому у нас такие моменты и возникают.

Я бы выделил Сидорчука, Малиновского, Бущана - но тут бы не перехвалить, потому что потом "ищешь" их несколько месяцев.

Малиновский пытался связать линию защиты и линию атаки. Я бы ещё выделил Яремчука, который сделал большой объём работы. Видно, что он в хорошем смысле слова себя продаёт, он хочет себя показать на фоне такой команды, как Германия.

Без Сидорчука сегодня было бы крайне тяжело. Мы с вами говорим очень давно, что Степаненко лучший полузащитник разрушительного плана. Лучший полузащитник десятилетия, как по мне. Сидорчук немножко не такого плана, но тем не менее он чётко стоял перед двумя центральными защитниками, понимая, что для одного [Миколенко] - это не родная позиция, для другого [Забарного] - слишком рано играть на таком уровне. Его бросили под танки и утюжат немцы. Поэтому Сидорчук никуда не отходил. Если бы не опыт Сергея, мы бы сегодня пропустили намного больше. Его работа не бросается в глаза, как, впрочем, и работа Степаненко. Это такие работяги, у которых задача забрать мяч и отдать своему и всё - жди следующей атаки.

Этих ребят я бы сегодня выделил, они проделали огромнейший объём работы.

Конечно, Малиновского будет не хватать в игре с испанцами: очень много придётся отбирать мяч, особенно в середине поля.

Будем ждать следующей игры. Надеюсь, мы проведём работу над ошибками и наша сборная подготовится более тщательно к игре с испанцами", - рассказал Севидов.