Шевчук заметил выводы сине-желтых с игры против Франции - в матче с Германией

Украинский тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук подвел итог матча 3 тура Лиги Наций с Германией (1:2) после провального товарищеского поединка с Францией (1:7).

Должны быть с командой и в радости, и в горе. Первый матч с Францией был провальный, но он дал перспективу для того же Забарного, который еще вчера был игроком даже не молодежной, а юношеской сборной!

Что касается матча с Германией, то был сделан вывод - ребята уже не выходили через короткий и средний пас, потому что понимали, что это не удается. Поэтому выходили через длинный пас, а в обороне был хороший средний блок.

Хорошо играли в защите игроки нашей сборной. Очень быстро перехватывали и использовали быстрые атаки, но не доводили до логического завершения. С немцами мы были хорошо подготовлены.