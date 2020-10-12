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Шевчук заметил выводы сине-желтых с игры против Франции - в матче с Германией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Не было короткого и среднего паса

Шевчук заметил выводы сине-желтых с игры против Франции - в матче с Германией
Новина українською

Украинский тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук подвел итог матча 3 тура Лиги Наций с Германией (1:2) после провального товарищеского поединка с Францией (1:7).

Должны быть с командой и в радости, и в горе. Первый матч с Францией был провальный, но он дал перспективу для того же Забарного, который еще вчера был игроком даже не молодежной, а юношеской сборной!

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Что касается матча с Германией, то был сделан вывод - ребята уже не выходили через короткий и средний пас, потому что понимали, что это не удается. Поэтому выходили через длинный пас, а в обороне был хороший средний блок.

Хорошо играли в защите игроки нашей сборной. Очень быстро перехватывали и использовали быстрые атаки, но не доводили до логического завершения. С немцами мы были хорошо подготовлены.

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В статье: Вячеслав Шевчук Украина Германия Франция
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
12.10.2020 в 08:54
А эксперт Шевчук не заметил какая победная серия у Франции, и какая блеклая игра Германии в последних играх?
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