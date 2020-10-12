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Украина - Испания. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Украина - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.10.2020 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Пожалуй, самый тяжелый в истории сборной Украины цикл подходит к завершению. В течение недели пришлось сыграть три матча против топ-соперников и последней в этой цепочке станет Испания. Позитива пока немного: можно успокаивать себя разве что неплохим качеством игры на протяжении последних пятнадцати минут поединка с немцами.
Противостояние с командой Луиса Энрике – шанс реабилитироваться за предыдущие неудачи, однако, глядя правде в глаза, напрашиваются более приземленные задачи. Например, не проиграть с крупным счетом. Как оно будет – узнаем во вторник вечером. Именно тогда, 13.10.2020 на НСК "Олимпийский" в 21:45 начнется матч.
Прямая онлайн видеотрансляция матча Лиги наций Украина - Испания – на телеканалах "Футбол 1" и "Украина". В Интернете трансляция будет доступна на платформах MEGOGO, Oll.tv и других, которые имеют в своих пакетах соответствующие телеканалы.
На UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча >>>. Также на нашем YouTube-канале состоятся стримы до и после поединка >>>. Не забывайте также об аудио-трансляции - альтернативный комментарий для тех, у кого не будет доступа к видео.
Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона.
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- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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