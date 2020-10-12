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За действиями Миколенко в матчах с Францией и Германией следили скауты гранда Серии А

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Факс Игоря Суркиса ждет предложений

За действиями Миколенко в матчах с Францией и Германией следили скауты гранда Серии А
Новина українською

Представители итальянского "Милана" следили за Виталием Миколенко в матчах сине-желтых с Францией (1:7) и Германией (1:2).

"Россо-нери" нравится то, что Виталий способен играть как на позиции центрального, так и флангового защитника. А также этот футболист обладает хорошей техникой и физическими данными, рассказывает Calciomercato.

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Миколенко провел первый тайм против Франции и весь поединок с Германией.

Отметим, что летом ходили слухи об интересе к Миколенко со стороны английских клубов. Также им активно интересовался "Наполи". Transfermarkt оценивает Виталия в 13 миллионов евро. За "Динамо" 21-летний защитник уже сыграл 82 матча, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Также на его счету десять поединков в составе сборной.

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В статье: Украина Германия Франция Милан (Италия) Виталий Миколенко
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 12:04
Впевнений, що Миколенко буде грати у клубі з чемпіонату Топ-5, це ж не непотріб типа Кривцова та Степаненка...)
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0
0
dmitroj88
12.10.2020 в 11:53
После Франции этого дырявого и в Колос не возьмут. Пусть коровам хвосты крутит...
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+1
-3
aleks2000 (Луганск)
12.10.2020 в 11:52
Думаю после таких игр, факс Суркиса, так и не дождется предложений.
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+1
-3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
12.10.2020 в 11:48
Тепер зрозуміло, чому відіграв слабувато в цих матчах-в "Мілан" не хоче.
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+3
-1
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Rezerf (Чернігів)
12.10.2020 в 12:03
Мілан на разі не гранд
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 12:05
Дійсно нинчє не той, що намєдні. Але вже прогресує.
+1
0


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