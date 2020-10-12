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За действиями Миколенко в матчах с Францией и Германией следили скауты гранда Серии А
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Представители итальянского "Милана" следили за Виталием Миколенко в матчах сине-желтых с Францией (1:7) и Германией (1:2).
"Россо-нери" нравится то, что Виталий способен играть как на позиции центрального, так и флангового защитника. А также этот футболист обладает хорошей техникой и физическими данными, рассказывает Calciomercato.
Миколенко провел первый тайм против Франции и весь поединок с Германией.
Отметим, что летом ходили слухи об интересе к Миколенко со стороны английских клубов. Также им активно интересовался "Наполи". Transfermarkt оценивает Виталия в 13 миллионов евро. За "Динамо" 21-летний защитник уже сыграл 82 матча, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Также на его счету десять поединков в составе сборной.
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