За действиями Миколенко в матчах с Францией и Германией следили скауты гранда Серии А

Представители итальянского "Милана" следили за Виталием Миколенко в матчах сине-желтых с Францией (1:7) и Германией (1:2).

"Россо-нери" нравится то, что Виталий способен играть как на позиции центрального, так и флангового защитника. А также этот футболист обладает хорошей техникой и физическими данными, рассказывает Calciomercato.

Миколенко провел первый тайм против Франции и весь поединок с Германией.

Отметим, что летом ходили слухи об интересе к Миколенко со стороны английских клубов. Также им активно интересовался "Наполи". Transfermarkt оценивает Виталия в 13 миллионов евро. За "Динамо" 21-летний защитник уже сыграл 82 матча, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Также на его счету десять поединков в составе сборной.