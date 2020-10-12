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Луис Энрике: Испания - это Ferrari? Тогда Украина - тоже!
Рассказал о задачах в Лиге наций
Сегодня сборная Испании провела тренировку на НСК "Олимпийский", а наставник Луис Энрике побывал на пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.
- Как вы оцените сборную Украины?
- Конечно, мы всегда оцениваем каждую команду отдельно. Сборная Украины - интересная команда, в которой хороший подбор игроков. Видно, что команда сохраняет верность своей игровой манере, пытается играть в интересный футбол. Думаю, мы это увидим в завтрашнем матче. Мы, в свою очередь, будем играть в тот футбол, который мы любим.
- Адама Траоре проявил себя не лучшим образом в прошлом матче. Он в порядке?
- Да, с ним все хорошо.
- Как вы будете выстраивать линию нападения в матче с Украиной?
- Многое зависит от соперника, от прессинга, который он предлагает. Мы всегда стараемся играть в свою игру.
- На матче ожидается около 17000 зрителей. В сборной Украины будет преимущество в связи с этим?
- Мы к этому хорошо относимся. Всегда приятно играть, когда на трибунах находятся зрители. Пусть они и будут болеть против нас.
- Испания - это скорость, сборную можно сравнить с Ferrari. С чем можете сравнить сборную Украины?
- Это еще один Ferrari.
- Каковы ваши задачи в Лиге наций?
- Мы хотим к каждому матчу подходить с большой ответственностью. Хотим показывать свою игру и не забываем, что нужно побеждать.
Матч Украина - Испания состоится завтра, во вторник, а начнется в 21:45.
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