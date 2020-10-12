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Национальная сборная Украины

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Луис Энрике: Испания - это Ferrari? Тогда Украина - тоже!

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Рассказал о задачах в Лиге наций

Луис Энрике: Испания - это Ferrari? Тогда Украина - тоже!
Новина українською

Сегодня сборная Испании провела тренировку на НСК "Олимпийский", а наставник Луис Энрике побывал на пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.

- Как вы оцените сборную Украины?

- Конечно, мы всегда оцениваем каждую команду отдельно. Сборная Украины - интересная команда, в которой хороший подбор игроков. Видно, что команда сохраняет верность своей игровой манере, пытается играть в интересный футбол. Думаю, мы это увидим в завтрашнем матче. Мы, в свою очередь, будем играть в тот футбол, который мы любим.

- Адама Траоре проявил себя не лучшим образом в прошлом матче. Он в порядке?

- Да, с ним все хорошо.

- Как вы будете выстраивать линию нападения в матче с Украиной?

- Многое зависит от соперника, от прессинга, который он предлагает. Мы всегда стараемся играть в свою игру.

- На матче ожидается около 17000 зрителей. В сборной Украины будет преимущество в связи с этим?

- Мы к этому хорошо относимся. Всегда приятно играть, когда на трибунах находятся зрители. Пусть они и будут болеть против нас.

- Испания - это скорость, сборную можно сравнить с Ferrari. С чем можете сравнить сборную Украины?

- Это еще один Ferrari.

- Каковы ваши задачи в Лиге наций?

- Мы хотим к каждому матчу подходить с большой ответственностью. Хотим показывать свою игру и не забываем, что нужно побеждать.

Матч Украина - Испания состоится завтра, во вторник, а начнется в 21:45.

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В статье: Украина Испания Луис Энрике Адама Траоре
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
12.10.2020 в 15:02
Да, у них феррари, а у нас - запорожец
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