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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Забарный: В матче с Германией могла быть и ничья. Но могли и проиграть с еще большим счетом

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Дебютант сборной Украины подвел итог матча с немцами

Забарный: В матче с Германией могла быть и ничья. Но могли и проиграть с еще большим счетом
Новина українською

Дебютант сборной Украины Илья Забарный прокомментировал результат матча Лиги наций против Германии (1:2).

- Каждому футболисту приятно играть с такими командами. Германия - одна из сильнейших сборных мира, было очень тяжело. Пусть мою игру оценивают тренеры, моя задача - выходить на поле и показывать все, на что я способен.

- Тебе выпал шанс сыграть два матча против таких грандов, как Франция и Германия ...

- В плане опыта эти поединки дали мне много полезного. В этих командах очень много хороших игроков, которые давно выступают на таком уровне. Я только начинаю, поэтому подобный опыт пойдет мне только в плюс.

- Есть ли в этих сборных центрбеки или игроки других амплуа, которым ты симпатизируешь?

- Да, там есть некоторые футболисты, по которым я слежу, но не более. Я не столько фанатею от чьей-то игры, сколько сосредоточен на своей.

- С кем из игроков немецкой команды было самое играть персонально?

- Дракслер и Гнабри были в моей зоне, очень грамотно открывались. С ними играть очень тяжело.

- 1:2 - счет по игре? Мог матч завершиться ничьей?

- Могла быть и ничья. Или же мы могли проиграть с еще большим счетом. Здесь загадывать уже нет смысла. Сложилось так, как сложилось.

- Это достойный результат?

- С одной стороны - да, поскольку мы играли с одной из сильнейших команд мира. Но хотелось бы большего.

- Чувствуешь, что влился в команду, сыграв матчи с такими сильными соперниками?

- Атмосфера в сборной очень приятная. Когда я приехал сюда, то было комфортно, как я со всеми уже знаком. Все супер!

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В статье: Украина Германия Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Impressed (Украина)
12.10.2020 в 16:41
я очень рад за Забарного. но я так же не понимаю почему игнорируют игроков Зари, в чвстности Вернидуба, у которого опыт в еврокубках и стабильная игра в чукре.
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football_soccer (Украина)
12.10.2020 в 16:53
Как будто первый раз смотрите игры сборной. Да так всегда было, что стоит игроку из середняка перейти в Динамо или Шахтер, как тут же вызов в сборную, хотя в середняке человек играет, а в Динамо/Шахтере сидит на лавке. Тоже самое касается и игроков 19-21 года, которых подпустили на пару матчей за основу Динамо/Шахтера = сразу вызов в сборную. Я тоже считаю, что лучше вызвать в сборную игроков из Зари или Десны чем условного Бондаря, который сыграл 2 матча за Шахту и набокопорил за это время на весь сезон вперед.
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Impressed (Украина)
12.10.2020 в 17:20
Вы совершенно правы...
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