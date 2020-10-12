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Забарный: В матче с Германией могла быть и ничья. Но могли и проиграть с еще большим счетом
Дебютант сборной Украины подвел итог матча с немцами
Дебютант сборной Украины Илья Забарный прокомментировал результат
- Каждому футболисту приятно играть с такими командами. Германия - одна из сильнейших сборных мира, было очень тяжело. Пусть мою игру оценивают тренеры, моя задача - выходить на поле и показывать все, на что я способен.
- Тебе выпал шанс сыграть два матча против таких грандов, как Франция и Германия ...
- В плане опыта эти поединки дали мне много полезного. В этих командах очень много хороших игроков, которые давно выступают на таком уровне. Я только начинаю, поэтому подобный опыт пойдет мне только в плюс.
- Есть ли в этих сборных центрбеки или игроки других амплуа, которым ты симпатизируешь?
- Да, там есть некоторые футболисты, по которым я слежу, но не более. Я не столько фанатею от чьей-то игры, сколько сосредоточен на своей.
- С кем из игроков немецкой команды было самое играть персонально?
- Дракслер и Гнабри были в моей зоне, очень грамотно открывались. С ними играть очень тяжело.
- 1:2 - счет по игре? Мог матч завершиться ничьей?
- Могла быть и ничья. Или же мы могли проиграть с еще большим счетом. Здесь загадывать уже нет смысла. Сложилось так, как сложилось.
- Это достойный результат?
- С одной стороны - да, поскольку мы играли с одной из сильнейших команд мира. Но хотелось бы большего.
- Чувствуешь, что влился в команду, сыграв матчи с такими сильными соперниками?
- Атмосфера в сборной очень приятная. Когда я приехал сюда, то было комфортно, как я со всеми уже знаком. Все супер!
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