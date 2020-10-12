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Национальная сборная Украины

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Леоненко: Сборная Украины вторые игры всегда проваливает, потому что устает

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперт прокомментировал последние матчи национальной команды

Леоненко: Сборная Украины вторые игры всегда проваливает, потому что устает
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал матч сборных Украины и Германии (1:2) и поделился ожиданиями от поединка "желто-синих" с Испанией.

"Сборная Украины пропустила два странных гола. В первом случае четыре ноги и мяч как-то пролетел между ними. Второй тоже глупый. Когда ты ведешь 2:0, то стараешься играть на классе, что у них и есть. Где-то прав Лев: он посчитал, сколько раз спас Бущан, плюс, судья не дал пенальти в наши ворота, когда Эмре Джан мог заработать 11-метровый.

С Испанией точно будут изменения в составе. Эту игру пропускает Малиновский. Там могут сыграть Марлос или Шапаренко. Скорее всего, кто-то не будет готов хорошо. Мы же вторые игры всегда проваливаем, потому что устаем", - сказал Леоненко.

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Германия Испания Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Vlad21
12.10.2020 в 19:07
Не понятно, - тогда как проходит их тренировочный процесс в командах. Почему они так быстро выдыхаются. Испанцы или Немцы, они что, не те деньги получают, питаются одной красной и черной икрой, а наши перебиваются на супчках или Немцы и Испанцы живут и тренируются в горах с кристально чистым воздухом, супернасыщнным кислородом. У них суперсауны и все атрибуты для быстрого восстановления физических кандиций, а у наших ничего нет??? Они что железные??? В чем секрет, что наши такие хилые и не держат такие нагрузки игр через каждые три дня??? Виктор, разъясните нам народу в чем причина. Или совсем прсто - у нас одни звезды, а они просто так, - приехали мячик покатать. Или Шева, совсем не может психологически мотивировать игроков???
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Piter (Полтава)
12.10.2020 в 18:54
прєдлагаю для снятія усталості організовать разгрузку вагонов ілі асфальт закативать
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+1
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prostors (Вольногорск)
12.10.2020 в 18:47
Но они перед Германией играли с Францией
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YANKEE (Boston)
12.10.2020 в 17:47
Я не понимаю как можно не понимать что нам по боку что говорит вот этот эксперд и фут прости Господи болист. Это предназначено для комментов да?
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