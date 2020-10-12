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Леоненко: Сборная Украины вторые игры всегда проваливает, потому что устает
Эксперт прокомментировал последние матчи национальной команды
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал матч
"Сборная Украины пропустила два странных гола. В первом случае четыре ноги и мяч как-то пролетел между ними. Второй тоже глупый. Когда ты ведешь 2:0, то стараешься играть на классе, что у них и есть. Где-то прав Лев: он посчитал, сколько раз спас Бущан, плюс, судья не дал пенальти в наши ворота, когда Эмре Джан мог заработать 11-метровый.
С Испанией точно будут изменения в составе. Эту игру пропускает Малиновский. Там могут сыграть Марлос или Шапаренко. Скорее всего, кто-то не будет готов хорошо. Мы же вторые игры всегда проваливаем, потому что устаем", - сказал Леоненко.
Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.
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