Леоненко: Сборная Украины вторые игры всегда проваливает, потому что устает

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал матч сборных Украины и Германии (1:2) и поделился ожиданиями от поединка "желто-синих" с Испанией.

"Сборная Украины пропустила два странных гола. В первом случае четыре ноги и мяч как-то пролетел между ними. Второй тоже глупый. Когда ты ведешь 2:0, то стараешься играть на классе, что у них и есть. Где-то прав Лев: он посчитал, сколько раз спас Бущан, плюс, судья не дал пенальти в наши ворота, когда Эмре Джан мог заработать 11-метровый.

С Испанией точно будут изменения в составе. Эту игру пропускает Малиновский. Там могут сыграть Марлос или Шапаренко. Скорее всего, кто-то не будет готов хорошо. Мы же вторые игры всегда проваливаем, потому что устаем", - сказал Леоненко.

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.