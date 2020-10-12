Малиновский покинул расположение сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который пропусти матч Лиги наций с Испанией из-за перебора желтых карточек, в эфире ТК Футбол рассказал о том, что он возвращается в расположение своего клуба.

"В клубе сказали: "Если не играешь – нужно возвращаться, готовиться к матчам чемпионата и Лиги чемпионов. На завтра рейсов не было, потому решил вылететь сегодня.

Пожелал удачи команде, надеюсь, ребята покажут содержательную игру и добудут очки в матче с Испанией. Будет хорошая поддержка в Киеве", – сказал Малиновский.

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.