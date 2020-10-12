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Национальная сборная Украины

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Малиновский покинул расположение сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Хавбек возвращается в свой клуб

Малиновский покинул расположение сборной Украины
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который пропусти матч Лиги наций с Испанией из-за перебора желтых карточек, в эфире ТК Футбол рассказал о том, что он возвращается в расположение своего клуба.

"В клубе сказали: "Если не играешь – нужно возвращаться, готовиться к матчам чемпионата и Лиги чемпионов. На завтра рейсов не было, потому решил вылететь сегодня.

Пожелал удачи команде, надеюсь, ребята покажут содержательную игру и добудут очки в матче с Испанией. Будет хорошая поддержка в Киеве", – сказал Малиновский.

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Испания Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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