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Сидорчук: Я еще не настолько стар, чтобы где-то дополнительно черпать силы

Национальная сборная Украины
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Сидорчук: Я еще не настолько стар, чтобы где-то дополнительно черпать силы
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Вместе с Андреем Шевченко участие в предматчевой пресс-конференции перед поединком с Испанией принял полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук.

- Вы уже, наверное, разбирали соперника. Германия и Испания - против какой из этих команд удобнее играть, учитывая их различия по тактике?

- Нельзя сказать, против кого из них играть удобнее. Эти две команды - очень сильные обе. Но они играют в совершенно разный футбол. У Германии скорее вертикальная игра, Испания большее внимание уделяет контролю мяча. Главное - нам надо лучше сыграть в защите против Испании.

- В составе "Фурии Рохи" немало игроков "Барселоны". Можно ли рассматривать грядущий матч как тест накануне встречи "Динамо" в Лиге чемпионов с этим клубом?

- Да, игроков "Барселоны" в сборной действительно много. Но я считаю, эта команда играет немного в другой футбол по сравнению со сборной Испании. Так что я не думаю, что это будет тестом для динамовцев перед игрой с этим клубом.

- Удалось ли вам восстановить силы и где вы их черпаете за такого бешеного графика?

- Я еще не настолько стар, чтобы где-то дополнительно черпать силы. После матчей мы восстанавливаемся. Когда выходишь на поле против таких соперников, силы появляются сами по себе.

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В статье: Украина Испания Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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