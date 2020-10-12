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Цыганков: Позор. Французы обыграли нас, как детей

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хавбек сборной Украины критически оценил игру с Францией

Цыганков: Позор. Французы обыграли нас, как детей
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение команды в товарищеском поединке с Францией (1:7).

"Я уверен, что это позор для нас, футболистов. Да, мы понимаем, против кого играем, класс французских игроков намного выше, но если честно, обыграли нас, как детей. Я уверен, что на уровне национальной сборной такие счета непозволительны. Тем более, что наша сборная подняла планку очень высоко.

Мой гол? Была зона, где можно было получить мяч, было пространство, куда можно было двигаться, и был момент для удара. В принципе, ничего сверхъестественного", — сказал Цыганков.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Национальная сборная Франции Виктор Цыганков
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Источник:
ТК Футбол

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