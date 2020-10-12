Цыганков: Позор. Французы обыграли нас, как детей

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение команды в товарищеском поединке с Францией (1:7).

"Я уверен, что это позор для нас, футболистов. Да, мы понимаем, против кого играем, класс французских игроков намного выше, но если честно, обыграли нас, как детей. Я уверен, что на уровне национальной сборной такие счета непозволительны. Тем более, что наша сборная подняла планку очень высоко.