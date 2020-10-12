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Полунин о Ярмоленко: Это нонсенс, когда лидер сборной приезжает в национальную команду ради игровой практики

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Порция критики за матч с Германией

Полунин о Ярмоленко: Это нонсенс, когда лидер сборной приезжает в национальную команду ради игровой практики
Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Андрей Полунин прокомментировал поражение Украины со счетом 1:2 в матче Лиги наций против Германии.

"Я был уверен, что наши ребята дадут бой немцам. Чувствовал, что после разгромного поражения от Франции в товарищеском матче рулевой Андрей Шевченко серьезно поговорил с подопечными, что ставка будет сделана на опытных игроков, будет выбрана правильная тактика. Конечно, ощутимым подспорьем должна была стать и поддержка болельщиков, которая мотивировала бы хозяев продемонстрировать свои лучшие качества.

В целом, сборная Германии наиграла на победу, нужно отдать должное ее главному тренеру Йоахиму Леву, который из-за отсутствия в составе забивного центрфорварда нацеливал своих фланговых нападающих на поиск свободных зон в штрафной площадке украинцев, агрессивность игроков средней линии. Это позволило немцам диктовать условия.

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Что не понравилось в игре сборной Украины? Ошибки при подстраховке в защите, неуверенные действия Андрея Ярмоленко. Создается впечатление, что проблемы Ярмоленко в "Вест Хэме", где он чаще остается на скамейке запасных, сказываются и на его игре за сборную. Это нонсенс, когда лидер сборной приезжает в главную команду страны ради игровой практики. Шокировал также детский промах нашего вратаря Георгия Бущана, позволивший гостям отличиться во второй раз. И даже несколько его эффектных бросков не исправили неприятное впечатление об игре вратаря "Динамо". Хотя в общем, сборная Украины предстала довольно монолитным коллективом и если бы выступала в оптимальном составе, то вполне могла добиться положительного результата.

Конечно, дисквалификация Андрея Малиновского - это серьезная потеря для сборной Украины в следующем поединке Лиги наций – с испанцами. В противостоянии с ними мы можем рассчитывать преимущественно на остроту контрвыпадов и удачу при розыгрыше стандартных положений. И именно Малиновского с его умением отдать точный пас, мощным ударом, будет очень не хватать. Поэтому Андрею Шевченко необходимо подумать, как найти равноценную замену Малиновскому. Также надеюсь, что Бущан свои "бабочки" уже пропустил и будет стеной стоять у своих ворот, а наши защитники найдут контраргументы против проникающих передач испанцев", - сказал Полунин.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Германия Георгий Бущан Андрей Полунин
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.10.2020 в 23:33
Ярмоленко и Коно уже не тянут уровень сборной,а ещё они лавочники в своих клубах пора уже садить их на лавку и в сборной! Вместо Ярмоленко может играть Цыганков или Марлос,теперь нужно подобрать тактику без правого вингера(пока не появится достойный,ну или вызвать Кочергин а),нужно чтобы игрок центр поля просто иногда выскакивал на право для поддержания атаки,а в других игровых компонентах играть по схеме 4-4-2 с ромбом в центре и вторым форвардом на левом фланге,я так в PES шпилю))))
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