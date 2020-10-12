Полунин о Ярмоленко: Это нонсенс, когда лидер сборной приезжает в национальную команду ради игровой практики

Бывший игрок национальной сборной Андрей Полунин прокомментировал поражение Украины со счетом 1:2 в матче Лиги наций против Германии.

"Я был уверен, что наши ребята дадут бой немцам. Чувствовал, что после разгромного поражения от Франции в товарищеском матче рулевой Андрей Шевченко серьезно поговорил с подопечными, что ставка будет сделана на опытных игроков, будет выбрана правильная тактика. Конечно, ощутимым подспорьем должна была стать и поддержка болельщиков, которая мотивировала бы хозяев продемонстрировать свои лучшие качества.

В целом, сборная Германии наиграла на победу, нужно отдать должное ее главному тренеру Йоахиму Леву, который из-за отсутствия в составе забивного центрфорварда нацеливал своих фланговых нападающих на поиск свободных зон в штрафной площадке украинцев, агрессивность игроков средней линии. Это позволило немцам диктовать условия.

Что не понравилось в игре сборной Украины? Ошибки при подстраховке в защите, неуверенные действия Андрея Ярмоленко. Создается впечатление, что проблемы Ярмоленко в "Вест Хэме", где он чаще остается на скамейке запасных, сказываются и на его игре за сборную. Это нонсенс, когда лидер сборной приезжает в главную команду страны ради игровой практики. Шокировал также детский промах нашего вратаря Георгия Бущана, позволивший гостям отличиться во второй раз. И даже несколько его эффектных бросков не исправили неприятное впечатление об игре вратаря "Динамо". Хотя в общем, сборная Украины предстала довольно монолитным коллективом и если бы выступала в оптимальном составе, то вполне могла добиться положительного результата.

Конечно, дисквалификация Андрея Малиновского - это серьезная потеря для сборной Украины в следующем поединке Лиги наций – с испанцами. В противостоянии с ними мы можем рассчитывать преимущественно на остроту контрвыпадов и удачу при розыгрыше стандартных положений. И именно Малиновского с его умением отдать точный пас, мощным ударом, будет очень не хватать. Поэтому Андрею Шевченко необходимо подумать, как найти равноценную замену Малиновскому. Также надеюсь, что Бущан свои "бабочки" уже пропустил и будет стеной стоять у своих ворот, а наши защитники найдут контраргументы против проникающих передач испанцев", - сказал Полунин.