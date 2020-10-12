Цыганык: Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам. Скорее всего, их больше никогда не будет в сборной

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что после матчей с Францией (1:7) и Германией (1:2) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам национальной команды.

"Сам Шевченко настоял на том, чтобы дать сыграть молодым футболистам, это был для него своеобразный рентген. После матча с Францией и всего сбора Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам.

Думаю, по следующим вызовам в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в сборной Украины. Конечно, фамилии он не называл, но это было понятно по последним матчам. Можете считать это инсайдерской информацией", – сказал Цыганык в "Циганик Live".