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Цыганык: Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам. Скорее всего, их больше никогда не будет в сборной
Последние матчи сборной навевают размышления
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что после матчей с Францией (1:7) и Германией (1:2) главный тренер
"Сам Шевченко настоял на том, чтобы дать сыграть молодым футболистам, это был для него своеобразный рентген. После матча с Францией и всего сбора Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам.
Думаю, по следующим вызовам в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в сборной Украины. Конечно, фамилии он не называл, но это было понятно по последним матчам. Можете считать это инсайдерской информацией", – сказал Цыганык в "Циганик Live".
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