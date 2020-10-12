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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Цыганык: Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам. Скорее всего, их больше никогда не будет в сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Последние матчи сборной навевают размышления

Цыганык: Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам. Скорее всего, их больше никогда не будет в сборной
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что после матчей с Францией (1:7) и Германией (1:2) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам национальной команды.

"Сам Шевченко настоял на том, чтобы дать сыграть молодым футболистам, это был для него своеобразный рентген. После матча с Францией и всего сбора Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам.

Думаю, по следующим вызовам в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в сборной Украины. Конечно, фамилии он не называл, но это было понятно по последним матчам. Можете считать это инсайдерской информацией", – сказал Цыганык в "Циганик Live".

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В статье: Андрей Шевченко Украина Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
12.10.2020 в 23:56
Шевченко тоже не вічний тренер, але думаю що Харатін. Зубков.Безус приречені.
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Smersh (Днепродзержинск)
13.10.2020 в 00:12
Безус - не тянет.. и ему 30-к,.. по Харатину - я бы еще посмотрел...+ ему 25 только.. Зубкову 24 и не выпадал особо из игры... А вообще мне кажется тренера просто перепугались и забыли рассказать нормально кто где должен был играть , кому куда бежать и т.д... Я конечно понимаю, что много выпало игроков, но все-таки.. Поэтому, можно минус Безус... да и Бущан - тоже человек настроения, хоть и спас несколько раз, но проиграли из-за его ошибок... Так что Бущану надо подтянуть стабильность и не совершать детских ошибок, иначе в сборной в основе врядли мы его увидим после матча с Испанией... Ярмоленко тоже, если не наберет форму, то тоже не помощник, 15 минут играть в матче этого даже Месси себе не позволяет)))
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FC Energy (Новая Каховка)
13.10.2020 в 00:13
Зубков не так и плох, ещё может раскрыться. Безус, Макаренко- это прошлое.
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