Денисов: В субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на Олимпийском

Директор ТК "Футбол" прокомментировал возвращение на трибуны болельщиков в матче Лиги наций Украина – Германия (1:2).

"Было здорово вновь ощутить атмосферу матча сборной вместе с болельщиками на трибунах. И в конце матча особенно чувствовалась их поддержка.

Одного не могу до сих пор понять. Откуда на стадионе взялись дудки. Казалось бы, такой нафталиновый пережиток из прошлого эти дудки. И вдруг 2020 год вновь удивляет. Если бы еще допустить гипотезу, что ты имеешь право снять маску, когда дуешь в дудку…, это конечно был бы крайний кретинизм, но хоть как-то объяснимый.

А в субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на "Олимпийском". Друзья, сборная очень нуждается в вашей поддержке в матче с Испанией, в важнейшем матче, поддержите ее эмоциями, голосами, песнями, гимном! А от дудок избавьтесь навсегда", - призвал болельщиков Денисов.

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.