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Денисов: В субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на Олимпийском

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Болельщики вернулись на стадионы, а с ними и дудки

Денисов: В субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на Олимпийском
Новина українською

Директор ТК "Футбол" прокомментировал возвращение на трибуны болельщиков в матче Лиги наций Украина – Германия (1:2).

"Было здорово вновь ощутить атмосферу матча сборной вместе с болельщиками на трибунах. И в конце матча особенно чувствовалась их поддержка.

Одного не могу до сих пор понять. Откуда на стадионе взялись дудки. Казалось бы, такой нафталиновый пережиток из прошлого эти дудки. И вдруг 2020 год вновь удивляет. Если бы еще допустить гипотезу, что ты имеешь право снять маску, когда дуешь в дудку…, это конечно был бы крайний кретинизм, но хоть как-то объяснимый.

А в субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на "Олимпийском". Друзья, сборная очень нуждается в вашей поддержке в матче с Испанией, в важнейшем матче, поддержите ее эмоциями, голосами, песнями, гимном! А от дудок избавьтесь навсегда", - призвал болельщиков Денисов.

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Германия Александр Денисов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
13.10.2020 в 01:22
Впервые в жизни, я поддерживаю слова Денисова на 1000% !
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0
FC Energy (Новая Каховка)
13.10.2020 в 01:12
Какое бы ни было отношение к Денисову, но сложно здесь не согласиться. Как дикари с этими дудками. В чем кайф сидеть и дудеть?
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0


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