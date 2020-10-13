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Денисов: В субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на Олимпийском
Болельщики вернулись на стадионы, а с ними и дудки
Директор ТК "Футбол" прокомментировал возвращение на трибуны болельщиков в
"Было здорово вновь ощутить атмосферу матча сборной вместе с болельщиками на трибунах. И в конце матча особенно чувствовалась их поддержка.
Одного не могу до сих пор понять. Откуда на стадионе взялись дудки. Казалось бы, такой нафталиновый пережиток из прошлого эти дудки. И вдруг 2020 год вновь удивляет. Если бы еще допустить гипотезу, что ты имеешь право снять маску, когда дуешь в дудку…, это конечно был бы крайний кретинизм, но хоть как-то объяснимый.
А в субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на "Олимпийском". Друзья, сборная очень нуждается в вашей поддержке в матче с Испанией, в важнейшем матче, поддержите ее эмоциями, голосами, песнями, гимном! А от дудок избавьтесь навсегда", - призвал болельщиков Денисов.
Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.
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