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Зубков: Перед Испанией ничего не пугает, они такие же, как и мы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Позитивный настрой - половина успеха

Зубков: Перед Испанией ничего не пугает, они такие же, как и мы
Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зубков в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от противостояния с Испанией в 4 туре Лиги наций.

"После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше.

Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю в этом и будет сложность. Нам надо будет много перемещаться, терпеть и искать свои моменты.

Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно уровень мастерства выше, но ничего страшного", - сказал Зубков.

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Испания Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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