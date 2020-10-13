Зубков: Перед Испанией ничего не пугает, они такие же, как и мы

Хавбек сборной Украины Александр Зубков в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от противостояния с Испанией в 4 туре Лиги наций.

"После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше.

Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю в этом и будет сложность. Нам надо будет много перемещаться, терпеть и искать свои моменты.

Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно уровень мастерства выше, но ничего страшного", - сказал Зубков.

Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.