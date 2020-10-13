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Зубков: Перед Испанией ничего не пугает, они такие же, как и мы
Позитивный настрой - половина успеха
Хавбек
"После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше.
Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю в этом и будет сложность. Нам надо будет много перемещаться, терпеть и искать свои моменты.
Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно уровень мастерства выше, но ничего страшного", - сказал Зубков.
Напомним, что матч Украина - Испания состоится во вторник 13 октября и начнется в 21:45.
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