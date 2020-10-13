Андрей Полунин: Малиновский - это ключевая потеря сборной

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин подвел итог матча в Лиге наций «сине-желтых» против Германии и оценил шансы в предстоящем поединке со сборной Испании.

"По сравнению с матчем против Франции частично добавились отсутствующие игроки, и с Германией была уже другая, более позитивная картина. Но самое главное не хватает игроков защиты, того же Матвиенко, Кривцова, и перед ними Степаненко, который создает первый редут против атак соперника. Сейчас в центре обороны временно играет молодежь, но, как видно, она допускает много ошибок, попросту не хватает опыта играть с такими топ-командами. Молодой Забарный теряется, Миколенко, который хорош в роли левого защитника, в центре как не в своей тарелке.

Второй матч неубедительно выглядит Ярмоленко. Сказывается, что он не имеет игровой практики в своем клубе, и это ощущается на поле в игре за сборную. Не в лучших кондициях Цыганков. Радует, что Малиновский стал ведущим игрок команды, и на нем сейчас держится игра сборной. Кто-то готов лучше, кто-то хуже, вот и имеем - ключевая средняя линия находится в разбалансированном состоянии. А с такими командами как Франция и Германия это сказывается, и они сразу же за малейшие ошибки нас наказывают.

Но в принципе в матче с немцами после французов был виден прогресс. Старались играть организованно, компактно в обороне с переходами в контратаку. Но, ошибка Бущана повлияла на игру команды. Во втором тайме имели предпосылки в двух моментах забить. Но немцы сыграли рационально и вложили столько сил, сколько понадобилось для победы.

С испанцами надежда на тех, кто был болен или травмирован, они должны влиться в командную игру. Необходимо еще раз хорошо изучить соперника, с которым мы недавно играли. Он дал нам урок, и мы не должны повторить сделанные ошибки. Испанцы имеют качественный резерв, и они обладают двумя равными составами. Отсутствие одних безболезненно компенсируется другими, в отличие от нашей сборной, где, как оказалось, каждый игрок на вес золота.

В этом матче не будет играть Малиновский, и это есть ключевая потеря, которого просто не кем заменить. Опять не смогут сыграть Степаненко, Зинченко, Матвиенко, Кривцов, что добавляет головной боли тренерскому штабу. Нужно правильно выбрать тактику, соблюдать ее и постараться взять хотя бы зачетный бал. Тут лишь вопрос - как соперник нам позволит играть? В силу обстоятельств, мы сейчас не можем играть с Испанией в открытый футбол. Строго от обороны, перекрыть пространство вблизи штрафной, терпеть и ждать своего шанса".

Матч Украина – Испания в рамках четвертого тура Лиги Наций состоится во вторник, 13 октября на НСК «Олимпийский» в Киеве. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио онлайн трансляции поединка.