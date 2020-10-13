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Евгений Макаренко назвал задачу сине-желтых на матч с Испанией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

После серии из трех поражений

Евгений Макаренко назвал задачу сине-желтых на матч с Испанией
Новина українською

Центральный полузащитник национальной сборной Украины Евгений Макаренко рассказал ТК Футбол об ожиданиях от матча против Испании.

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Единственное, что неприятно - это результаты. Вся наша страна, болельщики, огорчаются после таких крупных поражений.

В матче с Испанией нам нужен небольшой реванш. В первую очередь сыграть организованно, достойно, добыть положительный результат.

Матч Украина - Испания состоится сегодня 13 октября. Начало в 21:45.

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В статье: Украина Испания Евгений Макаренко Лига Наций
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
13.10.2020 в 08:42
Задача не попасть в заявку на игру. Вместе с Безусом.
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