Национальная сборная Украины
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Евгений Макаренко назвал задачу сине-желтых на матч с Испанией
После серии из трех поражений
Центральный полузащитник национальной сборной Украины Евгений Макаренко рассказал ТК Футбол об ожиданиях от матча против Испании.
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Единственное, что неприятно - это результаты. Вся наша страна, болельщики, огорчаются после таких крупных поражений.
В матче с Испанией нам нужен небольшой реванш. В первую очередь сыграть организованно, достойно, добыть положительный результат.
Матч Украина - Испания состоится сегодня 13 октября. Начало в 21:45.
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Источник:Футбол News
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
13.10.2020 в 08:42
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