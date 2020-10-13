Евгений Макаренко назвал задачу сине-желтых на матч с Испанией

Центральный полузащитник национальной сборной Украины Евгений Макаренко рассказал ТК Футбол об ожиданиях от матча против Испании.

Единственное, что неприятно - это результаты. Вся наша страна, болельщики, огорчаются после таких крупных поражений.

В матче с Испанией нам нужен небольшой реванш. В первую очередь сыграть организованно, достойно, добыть положительный результат.