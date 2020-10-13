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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Определена форма, в которой выйдут на поле Украина и Испания

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Желтые и красные

Определена форма, в которой выйдут на поле Украина и Испания
Новина українською

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединке Лиги Наций Украина - Испания было решено, что сине-желтые проведут встречу в желтом комплекте формы.

Испанцы выйдут на поле в красном.

Матч начнется в 21:45.

Определена форма, в которой выйдут на поле Украина и Испания - изображение 1

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В статье: Украина Испания Лига Наций
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Источник:
УАФ

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