Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определена форма, в которой выйдут на поле Украина и Испания
Желтые и красные
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединке Лиги Наций Украина - Испания было решено, что сине-желтые проведут встречу в желтом комплекте формы.
Испанцы выйдут на поле в красном.
Матч начнется в 21:45.
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Источник:УАФ
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