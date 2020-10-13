Гимн Украины перед матчем с Испанией на НСК Олимпийский исполнит известный пианист

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится поединок 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА в дивизионе А между сборными Украины и Испании.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21.45.

Гимн Украины перед матчем впервые будет выполнен вживую пианистом-виртуозом Евгением Хмарой.

Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара - лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии "Человек года", много лет сотрудничает со всемирно известными исполнителями.

Имеет Евгений отношение и к спорту - он является обладателем коричневого пояса по карате.