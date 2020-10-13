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Национальная сборная Украины

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Гимн Украины перед матчем с Испанией на НСК Олимпийский исполнит известный пианист

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Виртуоз

Гимн Украины перед матчем с Испанией на НСК Олимпийский исполнит известный пианист
Новина українською

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится поединок 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА в дивизионе А между сборными Украины и Испании.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21.45.

Гимн Украины перед матчем впервые будет выполнен вживую пианистом-виртуозом Евгением Хмарой.

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Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара - лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии "Человек года", много лет сотрудничает со всемирно известными исполнителями.

Имеет Евгений отношение и к спорту - он является обладателем коричневого пояса по карате.

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В статье: Украина Испания Гимн НСК Олимпийский Евгений Хмара
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Источник:
УАФ

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Комментарии (8)
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Technical
13.10.2020 в 13:30
Піаніно - сумний інструмент. Програємо...
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0
0
skif1927 (Динамо)
13.10.2020 в 12:35
Да, все почему то подумали о зельцмане-членограе ))
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+4
-1
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YANKEE (Boston)
13.10.2020 в 13:27
Ага, а зеленые яро минусуют)
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+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.10.2020 в 13:42
От 100% - така ж перша думка))
Ответить
0
0
viajador (село Ригачка)
13.10.2020 в 12:30
Членограй нині зайнятий - виконує роботу підставного президента.
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+6
-2
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YANKEE (Boston)
13.10.2020 в 12:22
можно еще что бы Зеленский на рояле сыграл
Ответить
+4
-3
тутти-10 (Сумська область)
13.10.2020 в 12:03
Прочитав заголовок, Владімір Александравіч згадався...
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+5
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.10.2020 в 12:00
после игры пианиста не ругайте после игры футболистов - они играют как могут...
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0
-1


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