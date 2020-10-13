Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Насколько хорошо вы помните матчи между Украиной и Испанией?
Десять вопросов за четыре минуты
Во вторник, 13 октября сборная Украины сыграет очередной матч Лиги Наций, на этот раз против сборной Испании. Для сине-желтых это будет уже седьмая встреча с Фурией Роха. К сожалению, не проиграть украинцам удалось лишь раз. Впрочем, это не отменяет того факта, что история противостояний с испанцами достаточно насыщена на события. А это хороший повод сыграть наш квиз. На то, чтобы дать десять правильных ответов, у вас есть четыре минуты.
Читайте такжеНазовите матч сборной Украины по авторам голов. КВИЗ
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 16:00
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