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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Насколько хорошо вы помните матчи между Украиной и Испанией?

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Десять вопросов за четыре минуты

Насколько хорошо вы помните матчи между Украиной и Испанией?
Новина українською

Во вторник, 13 октября сборная Украины сыграет очередной матч Лиги Наций, на этот раз против сборной Испании. Для сине-желтых это будет уже седьмая встреча с Фурией Роха. К сожалению, не проиграть украинцам удалось лишь раз. Впрочем, это не отменяет того факта, что история противостояний с испанцами достаточно насыщена на события. А это хороший повод сыграть наш квиз. На то, чтобы дать десять правильных ответов, у вас есть четыре минуты.

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 16:00
Яка збірна на Чемпіонаті світу 2006 пройшла далі? Іспанія Україна Вилетіли одночасно(с) так обе команды прошли дальше
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