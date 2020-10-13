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Макаренко: Против кого сборной Украины удобнее играть? Точно не против Франции
Хавбек надеется на позитивный результат в матче с Испанией
Центральный полузащитник
"Немцы дисциплинированные. Испанцы креативные впереди, высоко встречают и прессингуют нас на нашей половине поля. Нужно играть в свою игру, используя наши сильные качества и их слабые. Верю, будем придерживаться плана. Надеемся на положительный результат.
Против кого Украине удобнее с тактической точки зрения – Испании или Германии? Точно не против Франции", – сказал Евгений Макаренко.
Напомним, что матч Украина - Испания начнется сегодня в 21:45 а UA-Футбол проведет
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