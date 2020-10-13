Макаренко: Против кого сборной Украины удобнее играть? Точно не против Франции

Центральный полузащитник национальной сборной Украины Евгений Макаренко рассказал ТК Футбол об ожиданиях от матча Лиги наций против Испании.

"Немцы дисциплинированные. Испанцы креативные впереди, высоко встречают и прессингуют нас на нашей половине поля. Нужно играть в свою игру, используя наши сильные качества и их слабые. Верю, будем придерживаться плана. Надеемся на положительный результат.

Против кого Украине удобнее с тактической точки зрения – Испании или Германии? Точно не против Франции", – сказал Евгений Макаренко.